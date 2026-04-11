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民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，一審遭重判17年、褫奪公權6年，判決書全文如今全在網上公開。律師黃帝穎今（11）日揭露，柯文哲的量刑理由載明干擾法院獨立審判，顯見黃國昌干擾司法，害慘柯文哲。黃帝穎今發文表示，台北地院公佈京華城弊案判決書，其中柯文哲被判刑17年的量刑理由載明：「使法院承受不當之壓力，意圖使法院無法依其確信適用法律作出判斷，而干擾法院獨立審判之空間」。這意味黃國昌干擾司法至少3大劣跡，害慘柯文哲。黃帝穎認為，黃國昌3大劣跡包括：多次動員民眾黨立委及支持者包圍北院北檢，聚眾施壓司法、濫用立委質詢權，為柯文哲個案質詢法務部長，甚至被抓包造假偵訊錄音後改口辯稱「示範帶」，以及假藉「走讀」名義非法聚眾聲援柯文哲，甚至勒住警察脖子，遭蔣萬安市府警察局以違反集遊法及妨害公務罪法辦。