民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，一審遭重判17年、褫奪公權6年，判決書全文如今全在網上公開。律師黃帝穎今（11）日揭露，柯文哲的量刑理由載明干擾法院獨立審判，顯見黃國昌干擾司法，害慘柯文哲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃帝穎今發文表示，台北地院公佈京華城弊案判決書，其中柯文哲被判刑17年的量刑理由載明：「使法院承受不當之壓力，意圖使法院無法依其確信適用法律作出判斷，而干擾法院獨立審判之空間」。這意味黃國昌干擾司法至少3大劣跡，害慘柯文哲。

黃帝穎認為，黃國昌3大劣跡包括：多次動員民眾黨立委及支持者包圍北院北檢，聚眾施壓司法、濫用立委質詢權，為柯文哲個案質詢法務部長，甚至被抓包造假偵訊錄音後改口辯稱「示範帶」，以及假藉「走讀」名義非法聚眾聲援柯文哲，甚至勒住警察脖子，遭蔣萬安市府警察局以違反集遊法及妨害公務罪法辦。


更多「柯文哲宣判」相關新聞。

相關新聞

影／李貞秀表現如何、適任立委？柯文哲稱：大家看了也知道

諷柯文哲！徐國勇逛展買電器喊：我家沒傭人、別讓媽媽跪著擦地板

習近平沒把鄭麗文放眼裡？吳嘉隆：中共在試探她的忍耐

習近平見到鄭麗文一臉臭？學者揭鄭習會目的：熱臉貼冷屁股

胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...