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中華職棒昨（10）日樂天桃猿對戰中信兄弟的比賽中，發生一起引發全台球迷熱議的守備爭議。樂天桃猿右外野手成晉在處理一記右外野飛球時，疑似球先落地才進入手套，但裁判第一時間判決接殺，中信兄弟也未提出挑戰。事後球迷視角影片在網路上瘋傳，指判決明顯誤判，甚至有部分激進網友湧入成晉社群帳號抗議。對此，資深導播于大光深夜發長文還原轉播幕後細節，並力挺球員。爭議發生在1局上，中信兄弟江坤宇擊出右外野飛球，成晉奔跑後以滑接方式將球收進手套，裁判當下判定接殺出局。由於中信兄弟並未在規定時間內提出挑戰，此判決依規則成立。然而，賽後有現場球迷釋出不同視角的拍攝影片，畫面顯示球疑似在進入手套前已先落地彈跳，瞬間引發網路上「成晉演很大」與「裁判誤判」的罵聲。不理性球迷甚至出征成晉社群，但也有多數球迷緩頰：「球員爭取有利判決是職業本能，難道要自己舉手說沒接到嗎？」、「不裝傻才是對不起球團薪水。」面對轉播鏡頭是否「黑箱」的質疑，資深導播于大光在社群平台發文解釋，今年轉播機位已從8機增加到9機，但該球的角度非常刁鑽，「除了右外野視角，所有角度都被球員身體擋住」。于大光透露，直到比賽中場才得知現場有球迷拍到疑似球落地的視角。他當下詢問製作人：「DAZN有沒有勇氣還原真相？」、「要實事求是，還是不要得罪主場球隊？」最後團隊決定在轉播中呈現該畫面。于大光直言，這是用分割畫面「打轉播團隊自己的臉」，強調團隊追求真相的態度，並表示攝影師受限角度並無過失。于大光也特別替成晉抱屈，認為球員在場上專注比賽，所有人都以為是出局，「成晉很無辜，規則就是如此，沒有挑戰就是維持原判。」此次事件再次掀起中職輔助判決與轉播機位部署的討論。不少球迷認為，若現場攝影機位能涵蓋更多死角，或輔助判決系統能更即時整合各方畫面，或許能避免這類「影帝級」守備造成的信任危機。