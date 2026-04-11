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民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，上月26日一審宣判重判17年、褫奪公權6年。台北地方法院昨日上網公開判決書全文。根據判決書內容指出，柯文哲的辦公室被搜出「撕碎便條紙」，上方寫下「晶華→orange出國」，被北院法官認定有指示共犯或證人離境之舉。對此，民眾黨主席黃國昌今（11）日再度指出，司法不受人民信任，偵審過程當中的違法濫權，甚至涉及到明確的犯罪行為，一句話都沒有。民眾黨新北市長參選人黃國昌今日下午在三重向日葵廣場舉辦新北誓師大會，並於會前受訪。媒體詢問判決書有提到法院就是認定這210萬是收賄證據，也提到說法院也認定柯主席要「橘子」（許芷瑜）出國，甚至法官也認為說柯文哲在干預司法？對此，黃國昌回應表示，其實判決書看的時候，第一個讓他最驚訝的是，當初北院的新聞稿，他所認定柯文哲跟沈慶京有默契合意的一抹微笑，在判決理由當中竟然完全都沒有了，當然大家很懷疑，那是當初北院的新聞稿自己捏造的，還是新聞稿出來了以後，遭受到社會排山倒海的質疑，到判決理由以後偷偷把它改掉。這個讓他覺得非常的奇怪，因為法院在宣判的時候，事實上判決書應該都已經製作完成了。怎麼會出現北院的新聞稿跟北院的判決理由出現了關鍵不一樣的地方，這到底是怎麼回事？恐怕要由台北地方法院來加以說明。黃國昌說，至於說去硬扯到柯文哲施壓司法的問題，應該要問的事情是，台灣的司法為什麼這麼不讓人民信任？甚至後來出現了判決理由跟北院的新聞稿完全不一致的部分，更讓人家質疑的事情是說，為什麼法院在判決理由針對有關黃景茂證詞被偽造的部分，竟然一句都沒有提。黃國昌表示，他要提醒的事情是說，公務員包括法官在執行職務的時候發現有犯罪，他是有依照職權來加以告發追究責任的法律義務。但是法官卻似乎對於在整個檢調偵審過程當中的違法濫權，甚至涉及到明確的犯罪行為，一句話都沒有，這個倒是讓我非常驚訝的地方，或許這也反映出來了，為什麼這麼多的人民不信任司法最主要理由之一。媒體問審理柯文哲法案的許芳瑜法官，好像在這個遷調投票之中，變成二審的法官。黃國昌回應說，其實在一個正常的民主法治國家當中，法官的升遷跟調任，基本上不會成為質疑的焦點。那但是我想在台灣，大家還是要回來思考的一個最根本的問題是，為什麼在民進黨執政下的司法，越來越不受人民的信任，這才是我們真正應該要關切的大事。