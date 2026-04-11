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針對國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平會面一事，民進黨立委邱志偉今（11）日表示，從會面安排、接待形式到公開談話內容來看，這場鄭習會不僅毫無對等可言，更可說是國民黨歷任主席訪中過程中，待遇最差、立場最軟、用語最貼近中共語境的一次會面。他直言，整體表現不僅未替台灣爭取尊嚴與空間，反而處處自我矮化，甚至釋放錯誤政治訊號，令人高度憂心。邱志偉表示，從會前接待細節即可看出，中方根本未以對等方式看待鄭麗文，鄭麗文此行搭乘普通公務巴士，甚至在車上枯等，已難稱受到應有尊重，若再對照習近平會面前脫口而出的「來了好多記者」，輕蔑意味更是溢於言表。他說，這也反映出鄭麗文在北京眼中，無論是民意基礎、政治實力或黨內影響力，都遠不具備足以獲得高度禮遇的條件，在此情況下，鄭麗文仍甘於接受如此安排，正凸顯整場會面本質上就是一場失衡且失格的政治表演。邱志偉表示，真正令人憤怒的，是鄭麗文在談話中竟提到，「兩岸可共同探索台灣加入區域全面經濟夥伴協定及跨太平洋夥伴全面進步協定」，此說法充分暴露其對國際經貿架構缺乏基本常識，尤其CPTPP本就是高標準經貿架構，中國不符其高標準，台灣爭取加入CPTPP，向來是希望國際社會將台灣與中國分開處理，避免被綁在一起。他說，鄭麗文如今卻主動將台灣入會與兩岸共同探索掛勾，不僅錯誤，更可能對台灣爭取加入CPTPP造成實質傷害。邱志偉強調，他過去在國際場合爭取各國支持台灣加入CPTPP時，始終強調台灣應以自身條件與能力被獨立審視，而不是被中國牽制、被兩岸框架綁架，鄭麗文如今拋出這種說法，無異是在替北京鋪路，讓台灣未來可能被拖入類似WTO入會時的處理模式，若因此造成CPTPP成員對台灣立場產生誤判，甚至影響我國入會時機，鄭麗文當然應向國人道歉。此外，針對鄭麗文在發言中提到「台灣海峽將不再成為潛在衝突的焦點，更不會成為外力介入的棋盤。台海將是一條連結親情、文明與希望的海峽，是兩岸中國人共同守護和平的象徵」，邱志偉批評，這段話不僅充滿中共統戰語言，更有明顯自我降格與替中國背書的問題，尤其「兩岸中國人」的用字，更是高度敏感且極具政治意涵，過去國民黨歷任主席與中共領導人會面，至多使用「中華民族」等模糊說法，像鄭麗文這樣直接使用「兩岸中國人」，幾乎等同主動套入中共對台的統一併吞框架，完全無視台灣主體性。邱志偉表示，昨天是《台灣關係法》立法47週年，47年前，台灣就已經在國際現實中逐步與「中國」概念切割，並在民主化之後建立起屬於台灣自己的主體認同與國際定位。如今鄭麗文卻在與習近平會面時，主動使用倒退數十年的政治語彙，這不只是國際知識不足，更是對台灣多年來民主發展與國際努力的自我否定。對於鄭麗文宣稱台海不應成為外力介入棋盤，邱志偉也嚴正指出，這種說法表面上是在談和平，實際上卻正中北京下懷。所謂排除外力介入，說穿了就是要求美國、日本等支持台海和平穩定的民主國家退場，但只要稍有歷史常識都知道，台海之所以沒有成為中國內海，正是因為國際社會，特別是美國與日本，長期高度關注台海和平與安全，鄭麗文此番說法，不是在促進和平，而是在替中國削弱國際對台支持尋找正當性，讓台灣暴露在更高風險之中。邱志偉最後表示，從整場演說到會後回應，鄭麗文多次引用習近平說法，處處替中共鋪陳論述、替北京緩頰，整體表現令人錯愕，這樣的鄭習會，不但沒有為台灣帶來和平與尊嚴，反而讓外界看見國民黨主席如何在中國面前自我矮化、親中遠美，甚至把台灣一步步推入「統一框架」的危險情境，「這樣的會面，見面還不如不見」。