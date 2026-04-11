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台北市南港區成功橋下昨（10）日下午發生一起死亡車禍，一名23歲簡姓男子因不明原因倒臥在松河街車道上，隨後遭一輛行經的自小貨車直接輾過。警消接獲民眾報案趕抵現場時，發現簡男頭部重創，已無生命跡象，明顯死亡，並未送醫。台北市南港區10日下午3時許驚傳死亡車禍，一名23歲簡姓男子因不明原因倒臥在馬路上，遭47歲游姓司機駕駛的貨車直接輾過，路人見狀急忙報案；警消獲報趕抵現場，簡男已明顯死亡，警方隨即拉起封鎖線採證，全案訊後將游男依過失致死罪嫌移送法辦；根據監視器畫面顯示，事發前簡男正常步行通過馬路，路倒原因成了難解之謎。監視器畫面也拍下整個過程，發現簡姓男子在過馬路時都正常行走，沒想到走到成功橋下卻突然倒在馬路中央，5分鐘都沒有其他人車經過，接著就被游姓貨車駕駛開車輾過，警方也立刻通知家屬，父母到場後當場淚崩，表示兒子沒有過去病史，也不知道為何出門，出門做甚麼事情。據了解，游男疑似受到橋墩陰影產生的視線死角影響，加上未注意車前狀況，完全沒發現路面上躺著一個人，導致左側車輪直接從簡男身上輾過。游男向警方供稱，當時車速正常，但因為簡男當時是橫躺在馬路上，從駕駛座的角度看去宛如路面起伏，等感覺到車輛劇烈彈跳後停車察看，才驚覺闖大禍了。警方目前初步了解，簡姓男子的死因主要是因被貨車輾過，目前檢警也將相驗簡姓男子遺體，因為初步無法判斷是否在遭輾過前已身亡，所以不排除可能要進一步解剖簡姓男子遺體，採集相關檢體化驗才能釐清確切死因。南港分局說明，事故發生後員警立即對肇事的游姓駕駛進行酒精濃度檢測，確認其並無飲酒反應，排除了酒駕肇事的可能性。現場由專責小組完成採證，後續相關肇事責任部分將交由交通警察大隊進行專業分析與研判。南港分局提到，全案目前已偵結，將游姓駕駛依過失致死罪嫌移請士林地檢署偵辦。