美國與伊朗預計今（11日）舉行面對面談判，繼伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）率團抵達巴基斯坦首都-伊斯蘭馬巴德（Islamabad）後，一架據報載有美國談判小組成員的專機，也已降落在伊斯蘭馬巴德機場，首都街頭進入嚴密維安狀態。
綜合《半島電視台》等外媒報導，當伊朗代表團的飛機進入巴基斯坦領空後，便得到全方位保護，多架多功能飛機伴飛護送，一抵達便與巴國國防軍總司令、外交部長和內政部長等人會面。巴基斯坦總理夏里夫（Shehbaz Sharif）更將美伊即將登場的會談，形容為「成敗在此一舉」的要事。
在伊斯蘭馬巴德，平常堪稱全國最繁忙的商業中心道路，如今已進行嚴格的交通管制，政府宣布放假2天、部署約1萬名保全人員，還出動巴基斯坦精銳的特種部隊保護。
報導指出，美國方面有川普特使威特科夫（Steve Witkoff）、女婿庫許納（Jared Kushner）、副總統范斯（JD Vance）。而伊朗的團隊除了議長卡利巴夫，還有外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）。
分析指出，當前的停火協議相當脆弱，還有許多問題懸而未決，包括黎巴嫩、擁核、解除對伊朗的制裁、德黑蘭尋求的安全保證、荷姆茲海峽等等，各界高度關注這最終能否促成長期止戰。
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分析指出，當前的停火協議相當脆弱，還有許多問題懸而未決，包括黎巴嫩、擁核、解除對伊朗的制裁、德黑蘭尋求的安全保證、荷姆茲海峽等等，各界高度關注這最終能否促成長期止戰。
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