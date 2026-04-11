經濟部次長賴建信、中油董事長方振仁今（11）日宣布，自下週一（13日）凌晨零時起至4月19日，中油汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。

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中油表示，本週國際平均油價仍處高檔，因應中東情勢變化且衡酌亞鄰國家提高油價補貼情形，政府為照顧國內民生，平穩物價，4月13日至4月19日中油持續吸收以維持亞鄰最低價，汽、柴油合計各吸收5.6元及7.5元，吸收幅度較上週汽油吸收的6.6元減少。

方振仁說明，日韓補貼方面，日本設定國內售價最高門檻，往上成本全部由政府來去做補貼，以汽油而言，日本宣布92無鉛汽油價格是每公升33.5元，強調中油油價還是維持在亞鄰各國家來比的話還是最低。

他補充，2月28日美伊戰爭爆發起迄今，中油預估汽、柴油合計吸收金額約107.3億元。盼在兼顧 「市場機制下，降低對民眾日常生活與產業營運的影響，並持續維持國內物穩定。

4月13日至4月19日各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附件，國內汽、柴油零售價格為亞鄰國家最低價，實際零售價格以各營業點公告為準。
 

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鍾泓良編輯記者

畢業於政治大學新聞系、英國愛丁堡大學民族主義研究所碩士
過去負責路線包括台北市政府都發局、工務局、產發局，衛福部、行政院；現今主責經濟部、國發會、主計總處、學研單位等
專門領域包括總體經濟、能源政...