台北市衛生局昨（10）日公布1例麻疹境外移入確定病例，為30多歲本國籍男性，於4月1日出現疲憊與結膜炎症狀，於4月8日疾病管制署研判為確定病例。針對個案匡列接觸者383人，活動史包括曾搭台北捷運板南線、淡水信義線，也曾前往老井極上燒肉台北信義店用餐，請足跡重疊民眾自主健康監測至4月21日。疾管署提醒，麻疹傳染力強，病人散佈於空氣中的麻疹病毒，在2個小時內仍有傳染力。《NOWNEWS今日新聞》快速整理麻疹症狀、傳染途徑、疫苗需要補打嗎？等資訊一次看。
🟡麻疹是什麼？
麻疹是由感染麻疹病毒（Measles virus）引起的急性呼吸道傳染病。
🟡有哪些症狀？
麻疹的初期症狀與感冒很像，前期包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等。3到4天後會出現紅疹。但臨床上少數個案也可能沒有出疹或出疹型態不典型。
🟡傳染途徑
麻疹的傳染力很強，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染。
🟡沒有直接接觸也會被傳染嗎？
病人散佈於空氣中的麻疹病毒，在2個小時內仍有傳染力，因此，在麻疹病例之可傳染期間，若曾與其同處在一個封閉空間，無論時間長短，都算與個案有接觸，而可能被感染。即使病人已離開，該空間在2個小時內都可能還存有麻疹病毒，如果沒有麻疹免疫力的人進入這個空間，就有可能感染。
🟡潛伏期
自感染麻疹病毒開始至出疹約7到18天，平均約14天左右。
🟡感染後，傳染力可以持續多久
一般來說，麻疹病人在出疹的前、後4天內都具有傳染力。如果沒有出疹，則從發燒前1天到退燒後3天為可傳染期，匡列麻疹個案接觸者時也是依此原則。
🟡得了麻疹會好嗎？
麻疹沒有特效藥，只能透過症狀治療，但超過9成以上的感染者都可自然痊癒，民眾不要太恐慌，但免疫力低下像是癌症、慢性病患等重症高風險族群還是要謹慎。
🟡哪些人容易得麻疹？
📍不曾得過麻疹或不曾接種麻疹疫苗的人，都可能感染麻疹。
📍得過麻疹的人，原則上可視為具麻疹免疫力，但仍有極少數個案，再次接觸感染個案時，因具免疫不全疾病或免疫力低下，而有再次被感染風險。
📍「出生滿12個月」及「滿5歲至入國小前」各接種１劑MMR疫苗者可產生抗體，但研究顯示，幼時接種疫苗所產生的抗體，有可能隨時間而衰退，致使保護力降低。
🟡預防方式
疾管署呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法。民眾出國期間應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，並注意呼吸道衛生及咳嗽禮節等個人衛生行為，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史。
🟡需要補打疫苗嗎？
家醫科李文祺醫師提醒，疫苗從施打後15年抗體會逐漸衰退，意味如果依照公費施打的時程來看，會在5歲左右打完麻疹疫苗，15年後也就是現年20歲之後的年輕人，有可能會出現抗體減弱的情況。1981年出生的民眾，根據台灣的血清抗體調查顯示，抗體水平相較於自然感染者明顯較低，因此建議1981年～2005年出生的民眾，如果需要前往麻疹高風險區域，可以施打麻疹疫苗來提高保護力。
🟡需要打麻疹疫苗嗎？
如果近期沒有出國計畫或是經常暴露在高風險環境底下，無需恐慌性接種。
🟡麻疹在台灣會造成大爆發嗎？
認為大家先別過度緊張，只要群體免疫達到90%以上的覆蓋率，就能防止大規模流行。台灣從1978年就開始提供免費接種麻疹疫苗，至今台灣疫苗施打率超過9成以上，因此台灣多數人應該都有保護力。
🟡多數長輩「自然感染」保護力高
在1976年的時候台灣發生麻疹大規模流行，多數長輩應該都有得過麻疹，因而達到自然群體免疫的效果，而自然感染者擁有永久抗體，保護力較施打疫苗高，但要是真的擔心也能透過抽血檢驗 IgG 抗體來了解是否還具有抗體。
🟡三族群「自費」建議施打
1 1981年後出生者，抗體可能減弱，可補打一劑。
2 預計前往麻疹疫情高風險地區日本、泰國、東南亞、非洲等地
3 常接觸高風險族群，包含醫療人員、機場、頻繁接觸外國人等。
🟡預防方式
1.接種MMR疫苗為最有效的預防方式，政府公費提供「出生滿12個月」及「滿5歲至入國小前」各接種一劑MMR疫苗，請家長按時攜帶幼兒前往衛生所或合約院所接種。
2.避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒至流行地區，如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，出發2週前可至衛生所自費接種1劑疫苗。一般民眾赴流行地區前可先至旅遊醫學門診評估接種需求。
3.應儘量避免出入人潮擁擠之公共場所，擔心被感染的易感族群可戴口罩，並勤洗手，避免以手碰觸口鼻等黏膜處。
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麻疹是由感染麻疹病毒（Measles virus）引起的急性呼吸道傳染病。
🟡有哪些症狀？
麻疹的初期症狀與感冒很像，前期包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等。3到4天後會出現紅疹。但臨床上少數個案也可能沒有出疹或出疹型態不典型。
🟡傳染途徑
麻疹的傳染力很強，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染。
🟡沒有直接接觸也會被傳染嗎？
病人散佈於空氣中的麻疹病毒，在2個小時內仍有傳染力，因此，在麻疹病例之可傳染期間，若曾與其同處在一個封閉空間，無論時間長短，都算與個案有接觸，而可能被感染。即使病人已離開，該空間在2個小時內都可能還存有麻疹病毒，如果沒有麻疹免疫力的人進入這個空間，就有可能感染。
🟡潛伏期
自感染麻疹病毒開始至出疹約7到18天，平均約14天左右。
🟡感染後，傳染力可以持續多久
一般來說，麻疹病人在出疹的前、後4天內都具有傳染力。如果沒有出疹，則從發燒前1天到退燒後3天為可傳染期，匡列麻疹個案接觸者時也是依此原則。
🟡得了麻疹會好嗎？
麻疹沒有特效藥，只能透過症狀治療，但超過9成以上的感染者都可自然痊癒，民眾不要太恐慌，但免疫力低下像是癌症、慢性病患等重症高風險族群還是要謹慎。
🟡哪些人容易得麻疹？
📍不曾得過麻疹或不曾接種麻疹疫苗的人，都可能感染麻疹。
📍得過麻疹的人，原則上可視為具麻疹免疫力，但仍有極少數個案，再次接觸感染個案時，因具免疫不全疾病或免疫力低下，而有再次被感染風險。
📍「出生滿12個月」及「滿5歲至入國小前」各接種１劑MMR疫苗者可產生抗體，但研究顯示，幼時接種疫苗所產生的抗體，有可能隨時間而衰退，致使保護力降低。
疾管署呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法。民眾出國期間應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，並注意呼吸道衛生及咳嗽禮節等個人衛生行為，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史。
🟡需要補打疫苗嗎？
家醫科李文祺醫師提醒，疫苗從施打後15年抗體會逐漸衰退，意味如果依照公費施打的時程來看，會在5歲左右打完麻疹疫苗，15年後也就是現年20歲之後的年輕人，有可能會出現抗體減弱的情況。1981年出生的民眾，根據台灣的血清抗體調查顯示，抗體水平相較於自然感染者明顯較低，因此建議1981年～2005年出生的民眾，如果需要前往麻疹高風險區域，可以施打麻疹疫苗來提高保護力。
🟡需要打麻疹疫苗嗎？
如果近期沒有出國計畫或是經常暴露在高風險環境底下，無需恐慌性接種。
🟡麻疹在台灣會造成大爆發嗎？
認為大家先別過度緊張，只要群體免疫達到90%以上的覆蓋率，就能防止大規模流行。台灣從1978年就開始提供免費接種麻疹疫苗，至今台灣疫苗施打率超過9成以上，因此台灣多數人應該都有保護力。
🟡多數長輩「自然感染」保護力高
在1976年的時候台灣發生麻疹大規模流行，多數長輩應該都有得過麻疹，因而達到自然群體免疫的效果，而自然感染者擁有永久抗體，保護力較施打疫苗高，但要是真的擔心也能透過抽血檢驗 IgG 抗體來了解是否還具有抗體。
🟡三族群「自費」建議施打
1 1981年後出生者，抗體可能減弱，可補打一劑。
2 預計前往麻疹疫情高風險地區日本、泰國、東南亞、非洲等地
3 常接觸高風險族群，包含醫療人員、機場、頻繁接觸外國人等。
🟡預防方式
1.接種MMR疫苗為最有效的預防方式，政府公費提供「出生滿12個月」及「滿5歲至入國小前」各接種一劑MMR疫苗，請家長按時攜帶幼兒前往衛生所或合約院所接種。
2.避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒至流行地區，如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，出發2週前可至衛生所自費接種1劑疫苗。一般民眾赴流行地區前可先至旅遊醫學門診評估接種需求。
3.應儘量避免出入人潮擁擠之公共場所，擔心被感染的易感族群可戴口罩，並勤洗手，避免以手碰觸口鼻等黏膜處。