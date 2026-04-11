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台南市安定區國道8號與安吉五路口昨（10）日凌晨4時許發生死亡車禍，駕駛廂型車的方姓男子拋飛躺在路中央，經送醫搶救後宣告死亡，肇事的BMW駕駛卻逃離現場，死者妻子喊話：撞死人的別躲了！經警方漏夜分析比對，鎖定肇事者為39歲趙姓男子、同時也是車主丈夫，於昨晚11時許拘提到案，供稱太緊張才肇逃，初步確認沒有酒駕或毒駕。今（11）日被依過失致死、肇事逃逸及公共危險等罪嫌移請地檢署偵辦。這起死亡車禍發生於10日清晨3時53分，改裝過的黑色BMW行經台南市安南區安吉路三段，在靠近國道8號往西末段處，高速猛烈撞擊前方藍色小貨車。強大的撞擊力道導致小貨車當場四輪朝天、嚴重變形，43歲的方姓貨車司機更被拋出車外，滿身是血，遺體殘破不堪。消防獲報到場，遲遲找不到BMW駕駛，最後證實人肇事逃逸。據了解，方男是一名漁夫，家住在安南區，靠著捕魚十多年養活一家四口，今日清晨他出門準備工作，未料才開車不到十分鐘就遇上死劫。家屬一開始看到新聞時還不知道死者是誰，直到警方找上門才得知噩耗。家屬表示，方男凌晨開車出門準備上工捕魚，豈料才離開家門10分鐘左右，就碰上死劫，如今也只能等警方處理相關後續事宜後，再做打算，希望肇事者能夠不要再躲藏，出面承擔撞死人該有的責任。經警方漏夜調閱資料分析比對後，鎖定家住安定區的39歲趙姓犯嫌，也就是車主丈夫，報請臺南地檢署齊股楊檢察官指揮，並於10日晚間11時許將人拘提到案，全案於今（11）日依過失致死、肇事逃逸公共危險等罪嫌移請地檢署偵辦。但為何撞人肇逃？逃逸路線為何？加上死者遺體相驗時，將妻子推上第一線代為道歉，行徑令家屬無法接受。據了解，趙男家住安定，當晚他開著妻子的車肇事，隨即棄車徒步逃離現場，並躲在友人家中，辯稱「因一時緊張不敢到案」，經警方篩檢，初步確認趙男未涉及酒駕、毒駕。善化分局指出，昨（10）日凌晨在國道8號800公尺處所發生交通事故，經警方調閱資料分析比對後，鎖定犯嫌，報請台南地檢署檢察官指揮，並於同日晚間11時許拘提到案，全案於今（11）日依過失致死、肇事逃逸公共危險等罪嫌移送地檢署偵辦。