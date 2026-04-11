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洛杉磯道奇當家三壘手蒙西（Max Muncy）在今（11）日主場對戰遊騎兵的比賽中，五打數敲出四支安打，其中包括三發全壘打，這是他生涯第二度達成單場三響砲的紀錄，並且帶領洛杉磯道奇奪下本季第十勝，成為大聯盟本季最快拿下十勝的球隊。蒙西在賽後受訪時提到休賽季的準備，表示：「我非常專注飲食管理。同時我也理解自己目前正處於職業生涯的哪個階段。過去我非常重視提升力量，但在這個階段，休賽季要大幅增加肌肉力量是很困難的。因此我改變了方針，將重心放在活動範圍、跑步以及動作靈活度上。比起絕對的力量，我更看重身體的移動能力。」他透露，在春訓開始前，他成功減掉了約17磅（約7.7公斤）。回顧這場比賽他表示：「這無疑是一場很棒的比賽。從上一場在多倫多的比賽開始，我的感覺就非常好，覺得自己揮棒的節奏很流暢。在做了一些微調之後，我想今天這些調整都體現出來了。雖然不能只追求結果，但相信過程並持之以恆非常重要。很高興今晚這一切轉化成了好的結果。」另外今天道奇球場舉辦大谷翔平搖頭娃娃日，回顧去年季後賽大谷翔平的神鬼紀錄，對此蒙西也開玩笑的表示：「我沒辦法像大谷那樣投出10次三振。」