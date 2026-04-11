今年第4號颱風辛樂克快速增強為中度颱風，且未來不排除進一步升級為強颱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，辛樂克颱風將會是一個又大又強的系統，整體規模大、結構完整。不過，由於辛樂克颱風距離台灣相當遙遠，預測將往北轉朝日本南方海域移動，對台灣天氣不構成影響。中央氣象署則表示，未來台灣天氣焦點將落在鋒面系統，下周三（15日）鋒面通過後，北部及部分地區將出現局部降雨，降雨強度整體不大，但北部與東半部因雲量偏多，氣溫略有下降。
辛樂克颱風已達中颱！未來路徑一次看：又大又強的系統
「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日中午12時許在臉書粉專發文指出，辛樂克颱風增強速度快，已升格為中度颱風，巔峰強度可達到強烈颱風等級，「會是一個又大又強的系統」，整體結構龐大且強度不容小覷。
不過，辛樂克颱風目前位於關島東南方海域，與台灣距離約3700公里，位置相當偏遠，預測路徑顯示，颱風在穿越關島附近後將逐步北轉，未來對台灣與日本都不會帶來影響，「請大家放心，台灣的天氣都跟他無關！」
辛樂克颱風對台灣無影響！氣象署曝下周天氣：新一波鋒面來了
根據氣象署發布最新颱風資訊，辛樂克颱風11日8時的中心位置在北緯8.3度，東經151.4度，以每小時8公里速度，向北北東進行。中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑90公里。
氣象署也說明，辛樂克颱風後續將在日本南方海面附近轉向北移，由於距離台灣遙遠，預期不會帶來直接影響。氣象署預報員劉沛滕則指出，未來天氣重點將轉向鋒面變化，明天白天至下周二（14日），各地大致維持穩定天氣型態，不過下周二晚間起，新一波鋒面逐漸接近，北部地區雲量將開始增加。
隨著鋒面在下周三通過，北部與其他部分地區將出現局部降雨情形，但整體降雨量不算明顯。由於北部與東半部雲量偏多，氣溫也會略為下降，下周三至下周四期間，基隆北海岸及東半部地區持續受到雲系影響，降雨機率偏高，包含恆春半島也可能出現降雨，而北部部分區域雲量仍偏多，整體而言，下周三之後氣溫呈現小幅下滑趨勢。
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日中午12時許在臉書粉專發文指出，辛樂克颱風增強速度快，已升格為中度颱風，巔峰強度可達到強烈颱風等級，「會是一個又大又強的系統」，整體結構龐大且強度不容小覷。
不過，辛樂克颱風目前位於關島東南方海域，與台灣距離約3700公里，位置相當偏遠，預測路徑顯示，颱風在穿越關島附近後將逐步北轉，未來對台灣與日本都不會帶來影響，「請大家放心，台灣的天氣都跟他無關！」
根據氣象署發布最新颱風資訊，辛樂克颱風11日8時的中心位置在北緯8.3度，東經151.4度，以每小時8公里速度，向北北東進行。中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑90公里。
氣象署也說明，辛樂克颱風後續將在日本南方海面附近轉向北移，由於距離台灣遙遠，預期不會帶來直接影響。氣象署預報員劉沛滕則指出，未來天氣重點將轉向鋒面變化，明天白天至下周二（14日），各地大致維持穩定天氣型態，不過下周二晚間起，新一波鋒面逐漸接近，北部地區雲量將開始增加。
隨著鋒面在下周三通過，北部與其他部分地區將出現局部降雨情形，但整體降雨量不算明顯。由於北部與東半部雲量偏多，氣溫也會略為下降，下周三至下周四期間，基隆北海岸及東半部地區持續受到雲系影響，降雨機率偏高，包含恆春半島也可能出現降雨，而北部部分區域雲量仍偏多，整體而言，下周三之後氣溫呈現小幅下滑趨勢。