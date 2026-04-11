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國民黨主席鄭麗文昨（10）日會見中國國家主席習近平，2人在公開談話中均強調「中華民族」，也都提到「九二共識」、「反對台獨」。對此，臉書粉專《聲量看政治》提到，鄭麗文在鄭習會前的聲量就已明顯暴衝，這不直接等於高支持度，但她也已站上藍營最高發球點，是最能製造表態壓力的人，更凸顯了藍營現在親中、親美的路線矛盾。《聲量看政治》今發文指出，鄭麗文不是最穩的共主，卻是最能逼全黨表態的人，從這1個月的YouTube數據一起看，鄭麗文在泛藍內部的位置，其實已經很清楚了。若只看影片數，她的曲線在4月上旬，尤其4／10鄭習會前明顯暴衝，遠遠甩開台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安和立法院長韓國瑜。該粉專分析，這代表鄭麗文不只被討論，也是整個泛藍議題場的中心人物。再把一般影片觀看數加進來看，鄭麗文不只被做成大量內容，觀眾也真的大量點開來看，這說明她已是現階段藍營最能吸走注意力、最能引爆討論、最能製造表態壓力的人。但這種高聲量，不能直接等於高支持。因為影片數高，可能是媒體不斷追打；觀看數高，也可能是支持者、反對者、圍觀者同時湧入。該粉專表示，這表示鄭麗文現在拿到的不是穩定的信任，是高度爭議下的議程主導權；她是最能設定議題，卻未必是最能整合全黨與中間選民的人。鄭習會讓她升高位階，也讓藍營風險全面浮上檯面。鄭習會是她政治地位的分水嶺，正式坐上藍營兩岸論述的第一發球點。從此之後，她不再只是國民黨主席或名嘴，對外，她已經獲得了中國的代理權，也是藍營內不得不回應的路線。問題是，該粉專也指出，這樣的路線不是沒有代價。鄭麗文被拉高的同時，也被更清楚地貼上親中路線代言人的標籤。這對深藍而言，可能是一種久違的正統感；但對一般選民、對地方選將、對想經營都會票與年輕票的藍營人物來說，或許是一種現實壓力。因為，鄭麗文越站到前面，藍營越難迴避一個問題，國民黨到底要不要被她的兩岸路線整包定義？所以，鄭麗文在鄭習會後的藍營地位，可以一句話概括：她已成為藍營最高聲量中樞，卻也是最高風險路線的代言人。該粉專最後認為，鄭麗文的聲量強勢，不在於穩定，在於用中國這塊神主牌逼迫全中國國民黨跟著她轉；她的弱，也正在於此。因為她越強勢，盧秀燕、蔣萬安這類想2028爭取高位與中間票的政治人物，就越需要與她保持若即若離的距離。換句話說，鄭麗文並未完全全面勝出，但已經全面入場。她已經成功讓自己成為藍營最不能被忽略的人，然而，她拉高的不只是自己的位階，也把藍營內部的路線矛盾，一口氣推到鎂光燈下。