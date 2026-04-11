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新北市猴硐貓村昨天發生虐貓事件，有商家發現4隻貓咪疑遭人無故噴灑辣椒水，導致眼睛不適、無法睜眼，無助的貓咪不斷發出哀鳴，讓人不捨。新北市動保處表示，將持續追查涉案人且依法究責。有民眾在Threads上發文，4/10下午4點至5點之間，猴硐貓村有人持辣椒水對著貓咪臉部直接噴灑，正積極調閱監視器與蒐證，想請這段時間有在猴硐的遊客，如果剛好有拍攝貓咪或風景，請幫忙檢查背景是否有錄到可疑人物。新北市動物防疫保護處長楊淑方指出，10日下午4點至5點之間，猴硐廣場及貓公所後門，疑似有人拿辣椒水對著貓咪臉部直接噴灑，現場人員聞到刺鼻氣味後立即巡查，發現共4隻貓咪出現眼睛不適、無法睜眼等情形。獸醫以生理食鹽水沖洗減緩刺激，處置後均已明顯好轉，目前進食正常、狀況穩定。當地的光復里長周晉億說，有聽說動保單位正在調閱監視器追查，他表示，光復里環境都整理很乾淨，希望民眾不要虐貓之外，也要把垃圾帶走，共同維護環境衛生。新北市動保處指出，依據《動物保護法》規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違者處15000元以上75000元以下罰鍰。若故意傷害動物，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金，並得公布其姓名、照片及違法事實。