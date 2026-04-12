韓流天團BIGBANG將透過全球最大音樂盛事Coachella（科切拉）回歸樂壇，他們將於4月12日加州時間晚上10點半，台灣時間為明（13）日下午1點30分站上室外舞台「Outdoor Theatre」，為粉絲帶來約一個小時的表演，全程會在科切拉官方YouTube頻道直播，《NOWNEWS今日新聞》為您準備收看指南，直播連結、已公開歌單、預測歌單一次告訴您。
BIGBANG明科切拉開唱！預測歌單一次看
BIGBANG將於台灣時間4月13日下午1點30分站上「Outdoor Theatre」室外舞台，本次演出將透過YouTube官方頻道進行全球直播，讓無法親臨現場的粉絲也能參與這場盛會，目前官方已經在社群是先劇透歌單，〈Fantastic Baby〉、〈BANG BANG BANG〉以及〈We Like 2 Party〉三首經典嗨歌確定嗨翻現場，讓粉絲看了直呼「我要唱爆！」
除了已經公布的三首歌曲確定演唱，網路上也流出一份預測歌單，包括〈STILL ALIVE〉、〈La La La〉、〈Tonight〉、〈거짓말〉、〈하루하루〉、〈Loser〉、〈Sober〉、〈FXXK IT〉、〈Home Sweet Home〉以及〈봄여름가을겨울（Still Life）〉共13首歌曲，若歌單成真，將從出道初期一路唱到近年作品，完整串起BIGBANG近20年的音樂軌跡，堪稱回憶殺滿滿。
YG宣布BIGBANG將開演唱會！20週年計畫粉絲已經等不及
適逢出道20週年，所屬公司YG Entertainment也已預告未來將展開世界巡演，讓各地粉絲高度期待，雖然前成員T.O.P未參與此次舞台，但三人合體依舊讓不少老粉感動直呼「青春回來了」。事實上，隊長GD早在去年巡演期間就頻頻釋出回歸訊號，不僅邀請太陽與大聲同台合唱，甚至在舞台尾聲高喊「We are comeback！」讓粉絲對團體合體充滿期待，如今透過科切拉回歸歌壇，也讓粉絲對於BIGBANG 20週年驚喜抱持超高度期待。
BIGBANG科切拉歌單（紅字為確定演唱，黑字為韓網預測歌單）
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BIGBANG將於台灣時間4月13日下午1點30分站上「Outdoor Theatre」室外舞台，本次演出將透過YouTube官方頻道進行全球直播，讓無法親臨現場的粉絲也能參與這場盛會，目前官方已經在社群是先劇透歌單，〈Fantastic Baby〉、〈BANG BANG BANG〉以及〈We Like 2 Party〉三首經典嗨歌確定嗨翻現場，讓粉絲看了直呼「我要唱爆！」
除了已經公布的三首歌曲確定演唱，網路上也流出一份預測歌單，包括〈STILL ALIVE〉、〈La La La〉、〈Tonight〉、〈거짓말〉、〈하루하루〉、〈Loser〉、〈Sober〉、〈FXXK IT〉、〈Home Sweet Home〉以及〈봄여름가을겨울（Still Life）〉共13首歌曲，若歌單成真，將從出道初期一路唱到近年作品，完整串起BIGBANG近20年的音樂軌跡，堪稱回憶殺滿滿。
適逢出道20週年，所屬公司YG Entertainment也已預告未來將展開世界巡演，讓各地粉絲高度期待，雖然前成員T.O.P未參與此次舞台，但三人合體依舊讓不少老粉感動直呼「青春回來了」。事實上，隊長GD早在去年巡演期間就頻頻釋出回歸訊號，不僅邀請太陽與大聲同台合唱，甚至在舞台尾聲高喊「We are comeback！」讓粉絲對團體合體充滿期待，如今透過科切拉回歸歌壇，也讓粉絲對於BIGBANG 20週年驚喜抱持超高度期待。
BIGBANG科切拉歌單（紅字為確定演唱，黑字為韓網預測歌單）
- 〈Fantastic Baby〉
- 〈BANG BANG BANG〉
- 〈We Like 2 Party〉
- 〈STILL ALIVE〉
- 〈La La La〉
- 〈Tonight〉
- 〈거짓말〉
- 〈하루하루〉
- 〈Loser〉
- 〈Sober〉
- 〈FXXK IT〉
- 〈Home Sweet Home〉
- 〈봄여름가을겨울（Still Life）〉