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高雄市警察局一名林姓警官11日傳出死亡消息，據了解他在休假在家，但是家人以為他在睡覺，不過就在中午喚醒他時就驚覺沒有呼吸心跳，通報消防人員前來查看，已經明顯死亡！現在警方已經將他的遺體送往殯儀館，並通報檢方相驗釐清死因。林姓警官猝逝消息傳出，令共事的同仁相當不捨與難過，公關室表示，將協助家屬處理後事事宜。兩線三星的警官林正立從基層警員做起，曾在新興警分局偵查隊服務，當過小港警分局所長，因對外關係和民代、媒體維持良好關係，升上警務正後，被延攬至市警局公關室公關股服務。而這名林姓警官是在昨晚返家，但就在今天中午被發現陳屍在自家床上，享年57歲，不幸消息傳出，令高雄警界相當錯愕與不捨，公關室表示，將傾全力協助家屬處理後事事宜。林姓警官過往都在小港、新興服務，在小港擔任所長期間相當認真，為人非常客氣低調，對刑事偵辦案件非常專長，同時他也跟地方關係非常好，目前是在市警局內勤服務，竟突然猝死，讓地方相當震驚之外，同時所屬單位的同事也非常意外。