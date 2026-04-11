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▲台北市長蔣萬安出席國際寵物日「狗狗春遊趣」活動。(圖／北市府提供)

毛孩們一年一度放風的日子又來了！今（11）日是國際寵物日（National Pet Day），台北市舉辦「狗狗春遊趣」活動，由北市動保處、台北捷運股份有限公司、北市公共運輸處等單位一同主辦，北捷還將在當天於淡水信義線加開4部列車，讓狗狗無須關籠就能搭乘捷運。台北市長蔣萬安今日表示，「他是狗派」所以養過幾次狗，包括柴犬，也養過喜樂蒂、哈士奇。響應2026國際寵物日，台北捷運「狗狗友善列車」今天下午出發，蔣萬安與惠光導盲犬學校2隻導盲犬「索爾」Thor及「星爵」Quill，將一路從捷運中山站搭乘「狗狗友善列車」至台北101世貿站。蔣萬安受訪時表示，針對有貓咪和特寵的飼主想要響應，但認為不夠友善，然後進出閘門也都要裝籠，蔣萬安說，貓咪的部分，因為不同的動物有不同的特性，其實市府有徵詢過專家學者，一開始初步考量，因為貓咪比較怕生，但沒有關係，他會請捷運公司再持續地深入來評估。