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鄧紫棋3小時演出未用提詞機 背後原因太圈粉

鄧紫棋台上突忘詞 1句話巧妙化解

鄧紫棋9日起一連4天在台北大巨蛋舉辦《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會，整場演出時間約為3小時，台上鄧紫棋狀態極佳，帶來一連串經典歌曲讓觀眾聽得如痴如醉。《NOWNEWS今日新聞》記者實際觀察，鄧紫棋整場演出並未使用提詞機，超強記憶力讓人佩服，事實上鄧紫棋曾透露自己不想像是唱卡拉OK一樣盯著提詞機，索性乾脆不用，雖偶爾仍有忘詞情況發生，但卻不影響精彩程度。鄧紫棋在3小時的演唱會上，一連帶來超過30首歌曲，還包括點歌環節，先前就曾有網友發現她整場都未使用提詞機，記者實際觀察這次台北場，鄧紫棋同樣沒有提詞機，光憑記憶力完成演出，讓人讚嘆。鄧紫棋過去曾親自回應此事，透露這麼多年演唱會都沒有提詞機，「因為不想好像唱卡拉ok一樣，所以不想」，敬業態度更加圈粉。事實上，藝人在台上使用提詞機已是常見，在看台螢幕上、腳邊，有些甚至連talking環節都會需要。雖鄧紫棋偶爾仍會忘詞，但也不影響演出，反而增添不少「笑果」，昨晚鄧紫棋看到粉絲們精心準備的應援，一度也被嚇到忘記一句歌詞，笑說：「看到受寵若驚，讓我心跳加速，然後我就忘詞了。」展現自然不做作的一面。▲鄧紫棋（如圖）雖然偶爾仍會忘詞，但並不影響演出品質，反而增添不少「笑果」。（圖／LIVE NATION提供）