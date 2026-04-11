我是廣告 請繼續往下閱讀

▲迪麗熱巴穿黑天鵝裝出場（如左圖），讓張凌赫（右圖右）秒拋棄金靖（右圖左）。（圖／微博@騎士小萌劇場）

28歲中國男星張凌赫因陸劇《逐玉》爆紅後，成為許多人心目中的男神，而唯一可以跟他公然調情，卻又不會被罵的女星金靖，也隨之討論度增高，兩人姐弟般的默契都讓眾人笑翻。近日有網友翻出綜藝《開始推理吧》過往片段，其中一集張凌赫原本與金靖演男女朋友，卻在看到穿著黑天鵝造型現身的迪麗熱巴後，眼睛馬上發亮，秒拋棄金靖大喊「這就是我的女主角」。張凌赫爆紅後，他在《開始推理吧》的搞笑片段也都被瘋傳，其中在2024年播出的第二季中，張凌赫與歡喜冤家金靖飾演男女朋友，讓張凌赫不滿問「她是我女朋友？」眾人認可後，金靖開罵：「你馬上要排戲了，你別給我搞這些有的沒的」，張凌赫立刻反擊「妳又不是我的女主角」。下一秒迪麗熱巴穿著黑天鵝裝華麗現身，美貌讓眾人都發出驚嘆，張凌赫瞬間背叛女友金靖，「這就是我的女主角」，金靖難過說「你嫌棄我了是嗎？」張凌赫卻一旁調皮狂笑，嘴角壓都壓不下去。張凌赫在《開始推理吧》系列中，與金靖、迪麗熱巴、劉宇寧等人都結為好友，其中，金靖還常常公然向張凌赫調情，不僅喊他老公、提出吻戲要求、要對方娶她等，但都沒有被粉絲罵，反而讓大家超愛看。事實上，兩人是非常好的朋友，曾在《雲之羽》中飾演姐弟，所以私底下也都以姐弟相稱。最引人注目的就是，張凌赫之前在《愛你》飾演中醫，為此特別學把脈，上節目說要幫金靖把脈，結果一把竟發現金靖懷孕的事情，由於當時金靖剛懷孕還未滿3個月，還沒有對外公開，讓張凌赫嚇到瞳孔地震，私下才傳訊息問金靖是不是懷孕了。愛開玩笑的金靖也沒放過這次機會，還跟張凌赫說：「對呀！恭喜你」，又把張凌赫嚇到直喊，「恭喜我幹嘛！」金靖才說：「恭喜你當舅舅啦，想什麼呢」。33歲的金靖在2016年以節目《今夜百樂門》出道，她以機智口才與誇張又自然的喜劇風格走紅。除了綜藝外，金靖也跨足演技，曾出演《我在他鄉挺好的》、《雲之羽》，並憑藉《我在他鄉挺好的》獲得金鷹獎最佳女配角提名，演技備受肯定。私生活方面，金靖在2023年與交往4年的編導舒奕橙結婚後，於隔年誕下一子，還不改幽默風格的將兒子小名取為金剛。