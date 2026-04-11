我是廣告 請繼續往下閱讀

美伊戰爭近期出現好消息，美國及伊朗休戰2週，更有機會讓2月底開戰就封鎖荷姆茲海峽也會開放通行，中油預估將可有1艘、裝滿200萬桶原油的船隻可以駛離波斯灣。但中油董事長方振仁今（11）日說，雖然已經停戰，但船隻還在荷姆茲海峽觀望，所以200萬桶原油還要再等等，但強調還有仍有原油會從曼德海峽、非洲陸續抵台。經濟部及中油8日在立法院報告時說，中油在波斯灣內有1艘原油被戰事卡住，如果這2週內可以出來，預估來到台灣可以帶來200萬桶原油，也將會2月28日戰爭後，第一艘從波斯灣抵台的船隻。但經過3天，即便美國與伊朗確實停火，但兩國狀況仍相當撲朔迷離，難以判斷戰火是否會重新燃起。方振仁今日說明，停在波斯灣裡面的所有船東、保險公司都認為，停火並未代表海峽已經開放，因此都採取觀望態度，並未真正通行。對於船隻何時可以真的通過荷姆茲海峽，他表示自己沒辦法預判，「我想這裡面的船東來講，只要這是可以安全離開荷姆茲海峽的話，所有船東都希望趕快離開，能夠把貨物運送到貨主手上。」但他也希望國人可以放心，因為即便無法從波斯灣取得原油，台灣已經從紅海、曼德海峽進口原油，合計有4艘船、800萬桶原油，將會按照預定的4月中旬駛往台灣。經濟部次長賴建信指出，戰爭後已經成立能源應變小組，無論是天然氣、原油及輕油都有所掌握，台灣陸續也收到各國運輸過來的天然氣、輕油，確保安全存量，更提到6月已掌握95%的氣源，7月天然氣來源也有掌握；原油則掌握到9月。他也提到，有關石化產品部分，中油已經加大生產平價的上游原料乙烯、聚乙烯，這些產品交由中游、下游生產塑膠袋，預估下個禮拜就可以有平價塑膠袋出現在市面。