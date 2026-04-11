促成銀杏樹「轉大人」、完成初體驗，是全片男女平權最和諧平等的一對。蕾雅的爺爺、伯父都是法國重要電影公司的高層，她等於來自影壇豪門，地位不凡，過去她最讓觀眾印象深刻的演出之一，就是在007片集扮演龐德摯愛的瑪德琳。



我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲蕾雅瑟杜（左）和梁朝偉（右）在《你是不會當樹嗎》同片飆戲，演出精彩。（圖／海鵬提供） 法國影壇豪門之女 蕾雅瑟杜和梁朝偉對戲精彩



蕾雅瑟杜不只是法國影壇代表性女星之一，才剛公布的本屆坎城影展片單，她又有以《The Unknown》、《Gentle Monster》兩部新作入圍，又能角逐影后。她的爺爺是百代電影公司主席傑侯姆瑟杜，伯父尼可拉瑟杜則是法國高蒙電影公司的CEO，儘管不凡的出身讓她一開始掌握良好資源，後續還是靠自己的努力與實力，才能受到國際影壇的重用。在《你是不會當樹嗎》她是銀杏樹之外跟梁朝偉對戲最多的人類，展現出自然的演出效果，為戲加分。



扮演過《不可能的任務》神祕女殺手、007片集中龐德的最愛，蕾雅瑟杜這次在《你是不會當樹嗎》能與植物溝通、對植物情有獨鍾，還舉含羞草為例， 反擊當今人類對植物時間節奏相當無知，讓人感覺新鮮、有趣。她與梁朝偉、銀杏樹的戲分也讓人大開眼界。她在電影開拍前，就不斷透過筆電螢幕跟梁朝偉對戲，培養出不錯默契，正式拍攝後果然頗有火花。



蕾雅瑟杜紅到好萊塢 梁朝偉將來台會影迷



出身演藝家庭的藝人，常會被外界貼上「靠長輩」的標籤，蕾雅瑟杜卻很少因此被抨擊，她的神祕魅力也贏得時尚精品的注意，邀她擔任全球代言人， 觀眾對她的樣子絕對不陌生。歐洲演員一般不是特別容易打進好萊塢，她卻也曾和雷利史考特、伍迪艾倫、昆汀塔倫提諾等名導合作。向來力挺女權的她， 曾疾呼「電影圈要改變！男女演員的報酬必須公平」，讓人大讚她不只勇敢、性感又有智慧。



《你是不會當樹嗎》將在金馬奇幻影展首映，梁朝偉將於13日出席映後與金馬電影大師課活動，隔天晚上還會與導演 伊爾蒂蔻恩伊達一起到西門町國賓大戲院出席映後座談，影迷早已把票搶光，預計場面將十分熱烈，片子會在4月17日起全台 上映。



▲梁朝偉（右）在《你是不會當樹嗎》幫銀杏樹完成第一次的性體驗，情節很特別。（圖／海鵬提供）



曾因《藍色是最溫暖的顏色》獲坎城影展大獎的法國女星蕾雅瑟杜，在《你是不會當樹嗎》扮演能與植物溝通的女科學家，成為神經學家梁朝偉的植物導師，兩人還一起在疫情封鎖期間共同合作，