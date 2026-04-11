曾因《藍色是最溫暖的顏色》獲坎城影展大獎的法國女星蕾雅瑟杜，在《你是不會當樹嗎》扮演能與植物溝通的女科學家，成為神經學家梁朝偉的植物導師，兩人還一起在疫情封鎖期間共同合作，
促成銀杏樹「轉大人」、完成初體驗，是全片男女平權最和諧平等的一對。蕾雅的爺爺、伯父都是法國重要電影公司的高層，她等於來自影壇豪門，地位不凡，過去她最讓觀眾印象深刻的演出之一，就是在007片集扮演龐德摯愛的瑪德琳。
法國影壇豪門之女 蕾雅瑟杜和梁朝偉對戲精彩
蕾雅瑟杜不只是法國影壇代表性女星之一，才剛公布的本屆坎城影展片單，她又有以《The Unknown》、《Gentle Monster》兩部新作入圍，又能角逐影后。她的爺爺是百代電影公司主席傑侯姆瑟杜，伯父尼可拉瑟杜則是法國高蒙電影公司的CEO，儘管不凡的出身讓她一開始掌握良好資源，後續還是靠自己的努力與實力，才能受到國際影壇的重用。在《你是不會當樹嗎》她是銀杏樹之外跟梁朝偉對戲最多的人類，展現出自然的演出效果，為戲加分。
扮演過《不可能的任務》神祕女殺手、007片集中龐德的最愛，蕾雅瑟杜這次在《你是不會當樹嗎》能與植物溝通、對植物情有獨鍾，還舉含羞草為例，
反擊當今人類對植物時間節奏相當無知，讓人感覺新鮮、有趣。她與梁朝偉、銀杏樹的戲分也讓人大開眼界。她在電影開拍前，就不斷透過筆電螢幕跟梁朝偉對戲，培養出不錯默契，正式拍攝後果然頗有火花。
蕾雅瑟杜紅到好萊塢 梁朝偉將來台會影迷
出身演藝家庭的藝人，常會被外界貼上「靠長輩」的標籤，蕾雅瑟杜卻很少因此被抨擊，她的神祕魅力也贏得時尚精品的注意，邀她擔任全球代言人，
觀眾對她的樣子絕對不陌生。歐洲演員一般不是特別容易打進好萊塢，她卻也曾和雷利史考特、伍迪艾倫、昆汀塔倫提諾等名導合作。向來力挺女權的她， 曾疾呼「電影圈要改變！男女演員的報酬必須公平」，讓人大讚她不只勇敢、性感又有智慧。
《你是不會當樹嗎》將在金馬奇幻影展首映，梁朝偉將於13日出席映後與金馬電影大師課活動，隔天晚上還會與導演伊爾蒂蔻恩伊達一起到西門町國賓大戲院出席映後座談，影迷早已把票搶光，預計場面將十分熱烈，片子會在4月17日起全台
上映。
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蕾雅瑟杜不只是法國影壇代表性女星之一，才剛公布的本屆坎城影展片單，她又有以《The Unknown》、《Gentle Monster》兩部新作入圍，又能角逐影后。她的爺爺是百代電影公司主席傑侯姆瑟杜，伯父尼可拉瑟杜則是法國高蒙電影公司的CEO，儘管不凡的出身讓她一開始掌握良好資源，後續還是靠自己的努力與實力，才能受到國際影壇的重用。在《你是不會當樹嗎》她是銀杏樹之外跟梁朝偉對戲最多的人類，展現出自然的演出效果，為戲加分。
扮演過《不可能的任務》神祕女殺手、007片集中龐德的最愛，蕾雅瑟杜這次在《你是不會當樹嗎》能與植物溝通、對植物情有獨鍾，還舉含羞草為例，
蕾雅瑟杜紅到好萊塢 梁朝偉將來台會影迷
出身演藝家庭的藝人，常會被外界貼上「靠長輩」的標籤，蕾雅瑟杜卻很少因此被抨擊，她的神祕魅力也贏得時尚精品的注意，邀她擔任全球代言人，
《你是不會當樹嗎》將在金馬奇幻影展首映，梁朝偉將於13日出席映後與金馬電影大師課活動，隔天晚上還會與導演伊爾蒂蔻恩伊達一起到西門町國賓大戲院出席映後座談，影迷早已把票搶光，預計場面將十分熱烈，片子會在4月17日起全台