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記憶體大廠群聯執行長潘健成今（11）日表示，隨著AI、雲端、PC 及智慧型手機需求在下半年集中爆發，屆時NAND Flash將出現非常嚴重的缺貨潮，第四季恐怕有錢也買不到貨。針對這波記憶體大缺貨的成因，潘健成直指AI應用是最大推手。他強調，只要AI發展不停歇，記憶體的需求就不會轉弱。目前AI產生資料的速度是以「百倍」在狂飆，然而記憶體原廠新建廠房的產能頂多只能增加5成，在供給遠遠跟不上需求的極端失衡下，他大膽斷言，這波缺貨潮在未來十年內恐都難解決。為了迎戰輝達（NVIDIA）新GPU與蘋果（Apple）新機齊發帶來的龐大需求，群聯於3月啟動首次金額達120億元的銀行聯貸案，並同步發行8億美元的海外可轉換公司債（ECB），合計籌措高達約新台幣420億元的資金，全數用於加碼NAND Flash備貨。此外，為了分擔高昂的庫存資金壓力，群聯目前也正與客戶積極協商，要求針對第四季的龐大需求「預付貨款」。不過，潘健成也指出，部分記憶體原廠的毛利率已狂飆至80%以上，這種暴利結構對整體產業發展極不健康。群聯10日股價上漲2.79%，收在1660元，成交量7577張。