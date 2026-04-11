我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，預計於4月17日晚上10點5分起駕、4月26日回鑾。臺中市政府警察局為防制搶轎暴力與慣竊行竊，於遶境期間除加強交通疏導外，特別部署「護轎及蒐證專責警力」，並利用「無人機」、「警用行動電腦M-Police」及「機動佈署智慧影像示警系統」等科技設備，即時回傳影像至「E化雲端指揮所」，透過高彈性的機動佈署與即時 AI 影像辨識技術，主動發送預警，確保各項突發狀況能於第一時間獲得處置。針對過往易發生衝突之熱點，中警已由各分局及刑警大隊提前訪查接駕宮廟與團體，進行「期前約制」並建立聯繫窗口。警方明確告知參與者嚴禁展示任何幫派標誌，若發生聚眾鬥毆或強行搶轎等脫序行為，將依《刑法》妨害秩序罪移送法辦，絕不寬貸；同時，警方在活動全程派員蒐證，展現維護宗教活動秩序與安全之決心。為有效保護香客財產安全，警方於遶境期間將加強巡邏民眾停車熱點，防止車窗遭破壞行竊。現場將部署「檢扒勤務」，利用大數據與監控設備強化對職業慣犯的辨識；此外，各分局將結合民力與警察志工，在人潮聚集處設置自動廣播設備及防竊立牌，全面提升宣導力道，確保隨香信眾能在安全的環境下完成遶境之旅。中市警局長吳敬田強調，警方於3月9日至13日自辦「掃黑行動專案」，查獲治平案件 4件22人。吳局長呼籲，信眾參加活動時應隨時注意財物，並嚴守「不搶轎、理性虔誠祈福」原則，若有任何暴力滋事行為，警方一律嚴懲究辦，務求讓2026年的大甲媽遶境盛事平安、圓滿順利。