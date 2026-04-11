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中華職棒樂天桃猿昨（10）日以4：2擊退中信兄弟，收下近期的3連勝，不過前役開賽右外野手成晉的一次守備引發熱議，當時成晉處理江坤宇的右外野界外飛球時，疑似在球落地後又拾起，裁判也宣判出局，後續有球迷釋出右外野視角，引發不少討論。桃猿總教練曾豪駒今（11）日受訪時表示，成晉的守備是好的反應，每位選手都是為了球隊，「我覺得這其實對球隊是好的，如果發生在其他球隊身上，我們也會覺得是一個好的Play。」前役開局兄弟第2棒江坤宇敲出右外野界外飛球，桃猿右外野手成晉跑了一大段距離，最後用側身滑接的方式完成接殺，不過後續有球迷在社群上分享右外野視角，成晉疑似未成功接殺，而是在球落地後才拾起放入手套。轉播單位DAZN取得球迷授權後，在第6局將轉播死角的畫面與球迷授權畫面對比，引起熱烈討論。曾豪駒力挺子弟兵 直言是好的反應桃猿總教練曾豪駒今日賽前被媒體問到該Play時，他表示，成晉首局的守備是好的反應，「這是一個好的Play，當然聯盟現在也有挑戰的制度，如果有疑慮，當然可以做挑戰，但是我覺得每位選手都是為了球隊，我覺得這其實對球隊是好的，如果發生在其他球隊身上，我們也會覺得是一個好的 Play。」曾總直言，這不用過於去爭論好或不好，「這就是當下的一個Play，選手當下的反應做得好。」曾總認為，選手有這樣的本能，代表有動腦去思考這個Play要怎麼做對球隊最好。至於轉播攝影鏡頭是否需要再增加，曾總表示，「有狀況出現，討論後就進步，如果沒出現這事件，會發現這問題嗎？就是有問題出現我們才有辦法去修正。」曾總也說，他有看到網路不少球迷在討論，「有討論是好事，代表大家都有在關注。」曾總直言，這個Play不用想得太複雜，就是外野手的本能，換做在別的球隊一樣會發生，「球員就是一個好的反應，會玩球的心態，那其他的，就是比賽的環境。」