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效力於韓華鷹的台灣好手王彥程，今（11）日先發登板對決起亞虎，用85球完成六局先發任務，送出五次三振，僅丟掉一分自責分，退場時球隊已1：4暫時領先，王彥程以獲得勝投資格，若球隊最終拿下勝利，他將拿下第三場勝投，成為今年韓職第一位拿下三勝的投手。王彥程今天開局雖然先被擊出安打，但隨後馬上回穩送出兩次三振。王彥程在第五局遇到小亂流，在抓到第一個出局數後，被第七棒韓埈洙擊出二壘安打，面對下一棒打者雖然送出三振順利抓下第二個出局數，但被19歲的年輕小將朴栽賢擊出穿越安打失掉唯一的一分。兩人交手的第一個打席，王彥程讓金倒永擊出二壘方向滾地球出局，第二打席金倒永則是擊出軟弱的飛球出局，而在六局金倒永的第三打席，在一壘有人的強況下擊出滾地球形成雙殺，變相的三上三下讓王彥程順利完成今天的先發任務。王彥程今日最快球速來到149公里，合計六局的投球被敲出六支安打失掉一分，投出五次三振沒有送出保送，賽後防禦率降到1.83。