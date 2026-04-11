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國民黨主席鄭麗文今(11)日一早就和訪團一起赴北京西郊香山碧雲寺，拜謁國民黨總理、國父孫中山先生衣冠塚。2006年前主席連戰也來這裡拜謁與題詞，讓鄭麗文轉頭問了國民黨青發會主委連勝武，當年在不在？讓連勝武有些尷尬，直說當年沒來。因為那時候剛踏入職場，不敢請假所以沒有來。當年連戰到碧雲寺的孫中山紀念堂時，特別題詞「青山有幸伴中山，同志無由忘高志」，並種紀念樹，相關報導內容被做介紹影片。而連戰當年種的小松樹，現在已經長得高大，鄭麗文和連勝武特別在樹前合影，彰顯此次和平之旅的傳承意義。國民黨訪問團到碧雲寺的孫中山紀念堂，對創黨總理的漢白玉全身塑像行三鞠躬禮，兩旁擺放的花圈緞帶上書寫「總理孫中山先生靈鑒」，落款「中國國民黨主席鄭麗文暨全體同志敬獻」。紀念堂的牆壁上還鐫刻的《孫中山先生致蘇聯遺書》和中山先生蓋棺、遺墨、遺著等文物。鄭麗文率副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源等，向置於金剛寶座塔內的孫中山先生衣冠塚再次行三鞠躬禮，氣氛莊嚴。