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曾沛慈不只會唱歌 私下還是北一女高材生

曾沛慈登《浪姐7》黑馬 一公舞台奪冠

▲曾沛慈（中）在《浪姐》一公舞台中，與淡淡（左）、黃燦燦（右）選唱〈一半一半〉，最終以904票斬獲全場第一。（圖／翻攝自微博）

曾沛慈獲邀表演嘉賓 6/13登小巨蛋

曾沛慈參加陸綜《乘風2026》（浪姐7）備受關注，超強實力被視為是本屆黑馬，從選秀節目《超級星光大道》出身的她，還是北一女、中正大學的高材生，原本想著畢業後跟多數同學一樣，繼續讀研究所、成為上班族，最後卻因歌唱比賽讓她選擇了一條不一樣的道路。曾沛慈有著一副好嗓音，不過出道18年至今仍未獲得金曲獎個人獎項肯定，她曾認為自己離金曲獎很遙遠，不少粉絲則認為她有實力拿下一座金曲獎。曾沛慈不僅會唱歌，還是北一女的高材生，原本打算成為上班族的她，2008年參加《超級星光大道》奪下第6名出道。不過，曾沛慈未直接踏入歌壇，而是先接演戲劇《終極三國》，之後憑著《終極》系列知名度大增。出道7年後，曾沛慈才終於發行首張個人專輯《我是曾沛慈 I'm Pets》，歌唱實力備受肯定的她，商演、演唱會不斷，然而至今都未獲得一座金曲獎，僅在2023年憑著歌曲〈I Will Find You〉獲得最佳MV獎，認為相較金鐘獎，金曲獎似乎離她很遙遠。即使未獲得金曲獎個人獎項，但曾沛慈的唱功早已獲得大眾認可。近日她在《浪姐》一公舞台中，與淡淡、黃燦燦選唱〈一半一半〉，最終以904票斬獲全場第一，全開麥表現也被網友狂讚「冠軍來了」。除了忙著《浪姐》表演內容，「第21屆KKBOX 風雲榜」日前公布表演嘉賓名單，曾沛慈確定出席，演出勢必能再度轟動全場！演唱會於6月13日在臺北小巨蛋舉行，並採實名制形式入場，系列活動也將在下週正式開跑。