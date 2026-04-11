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▲在客場對陣巴爾的摩金鶯的比賽中，李政厚單場揮出兩支長打，包括球迷期待已久的本季首轟，率領巨人隊以6：3擊敗對手，強勢奪下三連勝。（圖／美聯社／達志影像）

效力於芝加哥白襪隊日籍強打村上宗隆，正身處於大聯盟（MLB）生涯最慘烈的危機中。今（11）日對陣堪薩斯皇家隊之戰，村上宗隆不僅未能重現開季3連轟的神勇表現，全場更是慘吞4支0與3次三振，打擊率一路狂瀉至.178。這股寒流不僅席捲了村上，更延燒至整個亞洲旅美軍團，韓媒《體育朝鮮》對此發出警告，直言亞洲打者在經過開季適應期後，其打擊弱點已遭到大聯盟投手群的全面破解。村上宗隆在此役擔任白襪隊先發第3棒一壘手，卻成了對手防線前的祭品。自4月4日敲出本季第4支全壘打後，他的長打火力便宣告徹底斷線，統計至今日為止，近期的18個打數僅敲出1支安打。曾經引以為傲的怪力長打，在大聯盟投手的針對性配球下完全失靈，數據呈現斷崖式下滑，不僅讓白襪隊以0：2遭到完封，更讓村上宗隆在強者如雲的美聯（AL）戰場中，正面臨職業生涯最嚴峻的適應期考驗。韓媒《體育朝鮮》分析指出，這並非村上宗隆個人的孤軍奮戰，而是整個亞洲打線的集體淪陷。效力於舊金山巨人隊韓國球星李政厚（Lee Jung-hoo），目前的打擊率已慘跌至0.174；而效力於多倫多藍鳥隊的岡本和真，打擊率也僅維持在0.220的低標邊緣。報導分析指出，隨著賽季進入4月中旬，大聯盟的情蒐系統已成功解密亞洲打者的擊球盲點，這種「弱點被識破」的現狀，已讓這群亞洲好手在大聯盟修羅場淪為被獵捕的對象。面對打擊率集體墜入地獄深淵的現狀，村上宗隆與李政厚等球星已毫無退路。雖然賽季才剛開始，但這種被對手看穿的挫敗感，正不斷痛擊球員的信心。分析指出，若亞洲強打者無法在短時間內針對大聯盟投手的「針對性狙擊」做出調整，這場亞洲神話的崩盤恐將持續擴大。