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▲自動血壓計配置於各分駐、派出所，提供員警隨時量測血壓，強化健康管理。（圖／記者莊全成翻攝）

為關懷第一線警察同仁健康，屏東縣警察之友會里港辦事處顧問葉築橋與父親葉玉文藥師，日前共同捐贈里港警分局13台自動血壓計，配置於分局及各分駐、派出所，供員警日常量測使用，讓同仁在繁忙勤務之餘，也能即時掌握自身健康狀況，展現對基層警察的溫暖關懷與支持。葉築橋顧問與葉玉文藥師父子長期熱心公益，憑藉藥局專業背景，格外重視員警執勤安全與健康需求。自去年捐贈15箱醫藥箱，協助員警於執勤受傷時即時處置，同年再捐贈2台血壓計，今年更是加碼捐贈13台自動血壓計，以實際行動守護基層警力，提供更完善的健康照護支持。葉築橋表示，警察長時間投入勤務、承擔維護治安重責，期盼透過捐贈血壓計，協助同仁養成自我健康管理習慣，及早發現異常、預防疾病，未來也將持續關懷警察同仁，為守護社會安全盡一份心力。分局長邱逸樵表示，警察勤務繁重、作息不定，健康管理尤為重要，感謝葉築橋父子長期力挺警政工作，多次捐贈實用醫療設備，讓同仁能隨時關注自身狀況，以更佳狀態投入治安維護與為民服務。