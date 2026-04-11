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韓國職棒（KBO）韓華鷹今（11）日於大田對戰起亞虎，派出台灣25歲左腕王彥程先發，6局僅失1分、用85球，僅被敲出6支安打，送5K、無保送。文賢彬也在首局敲出陽春砲，帶起韓華打線氣勢，然而起亞虎八局上打線甦醒，單局5分超前比數，最後起亞虎以6比4逆轉戰局，原本王彥程有望拿下的勝投也飛走。王彥程第一局雖被起亞虎第一棒戴爾（Jarryd Dale ）打出右外野方向的安打，但狀態仍穩健，飆出2K，最後對決第四棒金倒永，對方擊出游擊方向滾地球，順利抓下第三個出局數。首局好消息還有手感火燙的文賢彬，今以第3棒左外野手身份先發出賽，在1局下2出局、無人上壘的情況下打出陽春砲。文賢彬面對起亞先發投手李義理，發揮選球實力，完美撈起進入內角偏低的直球，這也是繼昨晚開轟後，他在本季擊出的第3發全壘打，比數1：0。二局上，王彥程與洋砲卡斯特羅（Harold Castro）纏鬥7球後被敲中外野安打擊出安打，但王依然穩住陣腳再繳1K、雙殺打，安全下莊。三局上則繳出完美的3上3下，穩定度依舊。三局下半，韓華李源錫在一人出局、一壘有人時，擊出右中外野方向的致勝三壘安打，安全上到三壘後興奮慶祝，韓華再度有分數進帳，比數來到3：0。比賽進行到四局上半，一人出局，二壘有人時，王彥程再度對決金倒永，金擊出內野高飛球，球棒斷裂。緊接著四局下半，一人出局，二三壘有人時，韓華河柱錫觸擊短打，姜白虎卻從三壘回本壘時，被起亞虎捕手韓峻洙觸殺出局，持續搶分戰術失敗，但韓華也把比分擴大至4：0。五局上，起亞虎羅成範擊出滾地球，韓準洙再敲出左外野二壘打，雖然王彥盛三振朴相俊，但被朴在賢擊出中外野安打，失掉本場唯一1分，隨後讓戴爾擊出二壘滾地球結束該局。六局上，韓華不僅以雙殺守備結束本局，值得關注的是這也是王彥程第三次解決金倒永，展現壓制強棒的能力。最終王彥程投滿六局下場，先發好投也讓韓媒《OSEN》稱他今天的表現已經能封為「台灣王子」。然而，八局上韓華牛棚不穩，起亞虎一連串火力單局就拿5分，逆轉戰局超前韓華2分，比數來到4：6。九局下韓華追回一分，但最後仍以1分差敗給起亞虎。韓華鷹終場4：6不敵起亞虎，王彥程雖先發繳出好表現，但勝投仍飛走，也終止先發兩連勝紀錄。不過也有台灣球迷發現，由韓國SOOP供應的比賽直播底下的聊天室中，不僅有繁體中文留言討論戰況，甚至還有刷一排「777」，在聊天室為王加油。