不少人習慣用LINE傳照片與重要資訊，但有網友抱怨LINE最大的問題之一就是照片一旦過期就無法開啟，等到需要時才發現資料消失，引發萬人共鳴。對此，有人分享解決辦法，只要透過長按滑動截圖方式搶救已過期圖片，或將重要檔案事先存入LINE相簿與記事本就可避免失效。此外，Messenger、Telegram與WhatsApp等平台因支援長期儲存功能，也被網友視為替代選擇。
LINE舊照打不開氣死人！萬人怨：超難用、為何一堆人愛
一名網友在Threads發文表示，平常用LINE傳生活照或工作資料已成日常，但時間一久，部分圖片竟因超過儲存期限而無法開啟，讓他直呼：「真的超難用！」不解為何還有許多人喜歡用LINE。
貼文曝光後，許多網友也紛紛附和，「這麼多社群軟體就只有LINE才會照片過期」、「明明都可以看到照片，就是非得要放那過期文字」、「佔一堆容量結果不能讀取檔案跟照片，這程式就是個笑話」、「超不想用LINE，但是沒辦法大家習慣了」。
LINE過期照片存不了！神人曝補救方法
面對照片過期問題，有網友分享實測可行的解法，只要點開已失效圖片，在畫面短暫清晰的瞬間用手長按滑動，再立即截圖，就有機會保存影像，「點進去有一瞬間有清晰的圖，我都會趁那瞬間截圖」、「長按滑動截圖就能得到比較清晰的照片」。《NOWNEWS》記者實測過後，發現確實能成功存圖，但畫質會明顯低於原始檔，且需要自行裁切，但至少能成功救回。
此外，也有網友提醒，若想避免照片過期，建議直接將圖片存入LINE相簿或記事本，就不怕超過保存期限。另外也有人推薦改用其他平台，例如Messenger可長期保存圖片，「放了10年都還在！」；Telegram與WhatsApp則是檔案會持續儲存在雲端，即使更換手機也不需額外備份。
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一名網友在Threads發文表示，平常用LINE傳生活照或工作資料已成日常，但時間一久，部分圖片竟因超過儲存期限而無法開啟，讓他直呼：「真的超難用！」不解為何還有許多人喜歡用LINE。
貼文曝光後，許多網友也紛紛附和，「這麼多社群軟體就只有LINE才會照片過期」、「明明都可以看到照片，就是非得要放那過期文字」、「佔一堆容量結果不能讀取檔案跟照片，這程式就是個笑話」、「超不想用LINE，但是沒辦法大家習慣了」。
面對照片過期問題，有網友分享實測可行的解法，只要點開已失效圖片，在畫面短暫清晰的瞬間用手長按滑動，再立即截圖，就有機會保存影像，「點進去有一瞬間有清晰的圖，我都會趁那瞬間截圖」、「長按滑動截圖就能得到比較清晰的照片」。《NOWNEWS》記者實測過後，發現確實能成功存圖，但畫質會明顯低於原始檔，且需要自行裁切，但至少能成功救回。
此外，也有網友提醒，若想避免照片過期，建議直接將圖片存入LINE相簿或記事本，就不怕超過保存期限。另外也有人推薦改用其他平台，例如Messenger可長期保存圖片，「放了10年都還在！」；Telegram與WhatsApp則是檔案會持續儲存在雲端，即使更換手機也不需額外備份。