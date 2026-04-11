韓國電子入境卡制度自去年2月實施，在出發地、下一目的地欄位中，將我國英文標為「中國（台灣）」，引發我國外交部強烈抗議，經過多次交涉後，韓國外交部決定將出發地、下一目的地這兩個爭議欄位直接刪除，並已在10日正式改版，如今韓國電子入境卡系統沒有出發地、下一目的地欄位，而我國在國籍欄位則和過去一樣顯示TAIWAN。對此，有中國網友在微博怒嗆「韓國跪了」、「就不怕我們叫他南朝鮮？」引發熱議。
根據《韓聯社》報導，韓國外交部3月底就預告正在研議並推動刪除電子入境卡中「出發地」與「下一目的地」欄位，這項改動將適用於所有旅客，並非僅有台灣旅客，如此可以簡化出入境程序，並統一紙本入境卡與電子入境卡的格式，增進台灣遊客的便利性。
至於刪除「出發地」、「下一目的地」欄位，此項調整是否為了配合台灣？韓國外交部當時回應表示，這是內部行政和技術性的研議措施，不該被認為是為配合台灣，應該看作是希望增進韓國與台灣非官方的實質合作，因此朝這一方向處理。
韓國電子入境卡系統正式在10日完成改版，對此，我國外交部表示，「尊重韓方此次為便利旅客及簡化入境流程所進行的系統調整，期待雙方能在既有基礎上繼續深化雙邊關係」。
中國網友跳腳
韓國方面聲稱系統改版是針對全球國家所有旅客，並非單為台灣，因此預計不會對中韓外交產生太大的「負面影響」。
然而，韓國電子入境卡正式改版後，中國外交部與國台辦尚未對此發表官方評論，但在微博上，已有許多中國網友感到不滿，紛紛留言表示，「韓國跪了」、「就不怕我們叫他南朝鮮？」、「棒子又要找死了，等著制裁吧」、「一個小台灣都能左右韓國嗎」、「就喊一個南韓都跪了，真沒出息」。
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至於刪除「出發地」、「下一目的地」欄位，此項調整是否為了配合台灣？韓國外交部當時回應表示，這是內部行政和技術性的研議措施，不該被認為是為配合台灣，應該看作是希望增進韓國與台灣非官方的實質合作，因此朝這一方向處理。
韓國電子入境卡系統正式在10日完成改版，對此，我國外交部表示，「尊重韓方此次為便利旅客及簡化入境流程所進行的系統調整，期待雙方能在既有基礎上繼續深化雙邊關係」。
中國網友跳腳
韓國方面聲稱系統改版是針對全球國家所有旅客，並非單為台灣，因此預計不會對中韓外交產生太大的「負面影響」。
然而，韓國電子入境卡正式改版後，中國外交部與國台辦尚未對此發表官方評論，但在微博上，已有許多中國網友感到不滿，紛紛留言表示，「韓國跪了」、「就不怕我們叫他南朝鮮？」、「棒子又要找死了，等著制裁吧」、「一個小台灣都能左右韓國嗎」、「就喊一個南韓都跪了，真沒出息」。