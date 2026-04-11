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▲張凌赫是演藝圈著名的理工科學霸。（圖／張凌赫工作室official）

28歲中國男星張凌赫雖然在陸劇《逐玉》中，以帥氣外貌與精湛演技爆紅，但其實他並非表演科系畢業，而是畢業於南京師範大學電氣與自動化工程學院，是演藝圈公認的學霸。而他沒有選擇科系相關工作，反而選了完全沒關係的演技之路，也讓外界非常好奇原因。而日前張凌赫受訪時，也認了是因為叛逆，才選擇當演員，並表示自己受不了每天朝九晚五、做同樣的事情。張凌赫日前在採訪中，透露了當演員的原因，「一部分是叛逆，另一部分是我不想每天幹一樣的事」，認為做演員3個月一個劇本，在3個月中每天都會有新的戲、新的碰撞、新的導演、新的對手演員，也會有新的啟發，「這些新的東西是支撐我，在這個行業能夠繼續做下去的原因」。張凌赫也表示自己喜歡新的東西，「我不可能天天朝九晚五做同樣一件事，我受不了我自己的個性」。事實上，現在以《逐玉》爆紅的張凌赫，不只有帥氣外貌、190公分的高大身材，就連頭腦也非常聰明。他畢業於南京師範大學電器與自動化工程學院，是演藝圈著名的理工科學霸，在邏輯和分析推理上都非常出色，讓粉絲們都被他多種不同魅力迷翻。其中，在節目《開始推理吧》中，製作組也給出過多個數學題，某次還難到要用上XY方程式，張凌赫立刻抓到破解題目的算法，「時間的比例是1：1.4，時鐘走的時間會比現實走的時間慢，現實的時間，除以時鐘上的時間等於1.4，如果我們要算出X的時間，是不是就等於是Y除以1.4」。迅速解答，再度讓現場的所有人都超佩服，迪麗熱巴雖然表情很認真聽課，但表情非常無助，周柯宇還直接把桌上的蘋果拿起來啃，最後張凌赫成功解開答案，眾人卻仍舊一頭霧水。該片段也讓大家笑翻，直呼老師太帥無法專心上課，「又高又帥又聰明！好暈」、「果然是顏值學霸」。