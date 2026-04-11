我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國瑜與詹江村、熊海靈等人在台上清唱「夜襲」。（圖／NOWNEWS資料照）

國軍面臨兵力不足、編現比持續下滑，三軍官兵戰備演訓任務繁重，為避免影響戰演訓任務，國防部今（11）日證實取消軍歌比賽，不做形式驗收之原則，但部隊仍可視時機進行教唱活動。為了激發愛國精神，在1950、1960年代，軍方會定期舉辦軍歌比賽，國防部更在1962年成立「軍歌創作小組」，知名軍歌包括〈夜襲〉、〈我有一支槍〉等耳熟能詳的歌曲。2018年時國民黨籍高雄市長候選人韓國瑜在競選活動時唱軍歌「夜襲」，還一度成為話題。在威權時代，軍歌比賽後來延伸至高中校園，參與比賽學生常要利用時間練習踢正步，一路高歌、大聲喊口號，但隨著教官退出校園，校園鮮少舉辦軍歌比賽，僅三軍部隊及各軍事院校的仍持續舉辦軍歌競賽。根據《自由時報》報導，在中國頻繁擾台、戰備演訓任務加重的情況下，由於軍歌比賽需要花時間練唱、排練隊形，國軍人力吃緊已經無法花太多時間去準備軍歌比賽，國防部決定通令三軍部隊停辦軍歌競賽活動，但部隊仍可在不影響戰備任務下，找適當時機在營區內教唱。國防部對此也加以證實，認為軍歌教唱有助振奮軍心士氣，各級部隊未來在不影響戰演訓任務前提下，仍能在集會與政訓活動時機教唱。