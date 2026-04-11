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萊爾富又出招開打超商大戰！整櫃日本飲品被讚爆

有整櫃的日本進口茶飲會不會太猛了啊？

現在冰箱還有整櫃的日本茶飲，我看直接走日本超市LAWSON風，絕對贏爆」。

▲萊爾富引進許多日系飲品，讓不少網友眼睛為之一亮，整櫃的日本茶類可以選擇，品項更勝其他家超商。（圖/Threads）

像是三得利伊右衛門的系列茶飲，有京都檸檬水、煎茶、焙茶、關西焙茶、玄米茶、茉莉花茶等；還有IRIS綠茶、KIRIN生茶的品項可以選擇

▲不少民眾發現萊爾富有大量的日本茶飲可以選擇，直接去補貨一番。（圖/Threads）

萊爾富「升級有感」營收持續攀升！真實開逛經驗分享

2025年營運表現強勁，全年營收突破250億元，又比2024年還要成長1成。

雖然萊爾富現在的收益，跟上千億的7-11及全家還是有段差距，但是萊爾富的努力民眾都能感受得到，依舊是值得肯定。

▲萊爾富自從2023年底開始被聯邦集團接手之後，就一直不斷改良自家的服務以及商品品項，獲得網友一片盛讚。（圖／萊爾富提供）

台灣超商密度相當高，目前台灣四大超商以7-11為首、全家為第二大，不過排行老三的萊爾富近年來聲勢超旺，除了店面全面換新、積極拓店外，許多商品細節也不斷在精進當中，大幅度提升民眾去逛萊爾富的次數。近日，萊爾富風格直接鬼轉，大量進貨日系飲品，許多品項在7-11、全家買不到的，萊爾富全部引進，讓不少顧客逛過表示：「萊爾富老闆很內行，台灣人就很愛日系產品！」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「萊爾富現在風格大轉變，直接要走起日系超商風了嗎？」、「萊爾富現在定位越來越明顯，除了賣北海道牛奶之外，只見網友貼出的照片中，萊爾富的冰櫃當中有許多日本知名的飲品系列，，種類遠比其他超商日系茶類飲品齊全，不少熱愛日系茶飲的用戶都眼睛全亮。貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「真的猛，飲料整片日本的，微波食品也慢慢可以跟其他家戰了！超支持萊爾富」、「萊爾富換了集團經營容光煥發，整櫃日本飲品真的太強了」。事實上，萊爾富自從2023年底開始被聯邦集團接手之後，就一直不斷改良自家的服務以及商品品項，從熟食、推出特色果昔到最近日系飲品整櫃引進，屢屢都獲得廣大迴響以及好評，《NOWNEWS》記者坦言過去因為萊爾富在住家附近門市較少，但近年來一連開了3間門市之後，真的去逛的頻率變高許多，除了熟食真的跟以往的既定印象有差之外，東西也是好吃不少，覺得店內的環境更顯明亮，會讓人更願意在日常要去超商時選擇萊爾富去逛！