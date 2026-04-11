2026年全台宗教盛事即將盛大展開，「粉紅超跑」白沙屯媽祖將於4月12日深夜起駕，而大甲鎮瀾宮媽祖也緊接著在4月17日出巡，今年兩大盛事時程罕見重疊，預料會預計吸引數十萬信眾隨行，外界更期待在4月17日至20日間迎來睽違近20年的難得「雙媽會」。面對龐大且高度移動的人流考驗，國內電信三雄中華電信、台灣大哥大與遠傳電信皆嚴陣以待，全面導入AI技術與機動網路部署，確保沿路順暢不斷線。
中華電信打造43處應援站
面對今年突破45萬報名隨香人數的白沙屯媽祖進香，中華電信宣布首創啟動「AI＋5G SA＋低軌衛星」先進技術。除了動員逾百位工程人員，沿線超過1000座4G/5G行動基地台進行擴充優化外，更透過AI智慧分析精準預測「粉紅超跑」的停駕熱點，並在苗栗拱天宮、北港朝天宮等關鍵場域啟用5G SA網路切片技術，以專頻專用確保直播電視台與信眾的高頻寬上網需求。
在實體應援部分，中華電信於苗栗、台中、彰化、雲林設置43處門市應援站，提供補給水與擦汗巾，並出動行動鷗翼車提供手機充電與按摩服務，4月20日回鑾當天還將贈送獨家限量「結緣提袋」。
台灣大哥大擴充5倍網路容量
台灣大哥大提前啟動「媽祖進香網路指揮中心」，首度導入具備「自主決策」能力的Agentic AI智慧人流動態資源管理機制，能將傳統的被動監控升級，透過深度學習歷史數據推演動線，即使媽祖鑾轎臨時改變路線，也能提前預判人流並主動配置基地台容量。
在網路擴容方面，台灣大哥大將4G與5G頻段擴充至100MHz，最高提升5倍網路承載力，並在白沙屯拱天宮、北港朝天宮等熱區機動部署數十站基地台。同時投入逾百位工程師與專屬工程車隊，橫跨五縣市進行長達400公里的全程監控。
遠傳電信：AI推估「雙媽會」熱區提前擴容
針對高度機動的進香路線與預期出現的「雙媽會」，遠傳電信運用AI技術分析歷年數據，提前鎖定高人流熱區，並擴充超過600個基站容量。為了提升瞬時承載力，遠傳出動多輛行動通訊車並部署數十站臨時基地台，更在重要熱點導入多波束天線來有效分流話務。活動期間，百名網管與傳輸工程師將24小時即時監控，隨時依人潮修正AI模型與網路配置，確保信眾使用即時定位APP追蹤媽祖時能擁有優質體驗。
資料來源：遠傳電信、中華電信、台灣大哥大
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面對今年突破45萬報名隨香人數的白沙屯媽祖進香，中華電信宣布首創啟動「AI＋5G SA＋低軌衛星」先進技術。除了動員逾百位工程人員，沿線超過1000座4G/5G行動基地台進行擴充優化外，更透過AI智慧分析精準預測「粉紅超跑」的停駕熱點，並在苗栗拱天宮、北港朝天宮等關鍵場域啟用5G SA網路切片技術，以專頻專用確保直播電視台與信眾的高頻寬上網需求。
在實體應援部分，中華電信於苗栗、台中、彰化、雲林設置43處門市應援站，提供補給水與擦汗巾，並出動行動鷗翼車提供手機充電與按摩服務，4月20日回鑾當天還將贈送獨家限量「結緣提袋」。
台灣大哥大擴充5倍網路容量
台灣大哥大提前啟動「媽祖進香網路指揮中心」，首度導入具備「自主決策」能力的Agentic AI智慧人流動態資源管理機制，能將傳統的被動監控升級，透過深度學習歷史數據推演動線，即使媽祖鑾轎臨時改變路線，也能提前預判人流並主動配置基地台容量。
在網路擴容方面，台灣大哥大將4G與5G頻段擴充至100MHz，最高提升5倍網路承載力，並在白沙屯拱天宮、北港朝天宮等熱區機動部署數十站基地台。同時投入逾百位工程師與專屬工程車隊，橫跨五縣市進行長達400公里的全程監控。
針對高度機動的進香路線與預期出現的「雙媽會」，遠傳電信運用AI技術分析歷年數據，提前鎖定高人流熱區，並擴充超過600個基站容量。為了提升瞬時承載力，遠傳出動多輛行動通訊車並部署數十站臨時基地台，更在重要熱點導入多波束天線來有效分流話務。活動期間，百名網管與傳輸工程師將24小時即時監控，隨時依人潮修正AI模型與網路配置，確保信眾使用即時定位APP追蹤媽祖時能擁有優質體驗。
資料來源：遠傳電信、中華電信、台灣大哥大