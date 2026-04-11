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▲李陳鎬腦出血住進加護病房9天。（圖／李陳鎬IG）

韓國喜劇演員李陳鎬驚傳健康亮紅燈，4月初他因突發性腦出血緊急送醫，一度失去意識住進加護病房（ICU）搶救，經過9天治療後才恢復意識，雖然暫無生命危險，但整體狀況仍不穩定，不僅如此，他還傳出拿不出這多天的治療費用，再加上過去賭博欠下了近20億債務（約台幣4700萬元），經濟狀況陷入窘境。除了昏迷住進加護病房9天，更傳出李陳鎬因為長期欠繳健康保險費，導致此次住院無法享有健保給付，所有醫療費用需自行負擔，就算家人已經努力四處籌錢，但仍難以應付龐大的加護病房開銷；不僅如此，他因為過去沉迷非法賭博，已累積高達20億韓元的龐大債務，再加上長期演藝事業中斷、收入歸零，處境可以說是相當困難。李陳鎬近年來爭議不斷，2024年他便坦承自2020年起沉迷非法賭博，為了填補賭債甚至向演藝圈好友借錢，金額高達數億韓元，卻遲遲未償還，因此引發詐欺疑慮遭警方調查；風波尚未平息，他又在2025年9月爆出酒後駕車，甚至駕駛近百公里，嚴重違反交通法規，再度重創形象。更令人遺憾的是，當時向警方檢舉酒駕的正是李陳鎬女友，事件曝光後，該女子疑似遭網路輿論壓力與外界攻擊，最終走上絕路，這也讓李陳鎬的負面形象跌入谷底，連環醜聞不僅讓他全面停工，也長期陷入法律糾紛與經濟困境。從昔日活躍於綜藝節目的搞笑藝人，到如今躺在加護病房與現實搏鬥，李陳鎬的人生可說急轉直下，目前他的演藝活動已全面中斷，是否未來能順利康復、重返螢光幕，仍充滿變數，也持續受到外界高度關注。