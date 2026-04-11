我是廣告 請繼續往下閱讀

國道1號甲線新建工程今（11）日動土，行政院長卓榮泰表示，立法院長韓國瑜下周將召集黨團協商處理今年度中央政府總預算案，「讓我們看見曙光，期盼立法院與行政院共同努力」。卓榮泰今出席「國道1號甲線新建工程」動土祈福典禮時表示，今日工程完工後預計為地方帶來四大效益，包括：第一，滿足桃園機場第三航廈及第三跑道完工後，每年預計帶來4,500萬人次旅運量的需求；第二，桃園機場的貨運車流，可透過國1甲往返臺北港及全國各地，形成更完善的貨運路網，提升自由貿易港區及未來新貨運園區的整體競爭力。卓榮泰續指，第三，桃園航空城土地開發案預計帶來約20萬個就業及居住人口，國1甲可提供航空城，以及南崁、蘆竹、竹圍等地居民便利往返國道1號及台61線；第四，有助減輕國道2號及台4線進入桃園機場的車流負擔，尤其預計可分擔國道2號約20%的機場交通量；他期盼，國1甲在工程團隊努力下，能夠平安順利完工，再添一筆中央、地方合作成功案例。卓榮泰表示，今年國際情勢詭譎萬分，尤其中東情勢更令政府今年額外增加許多經費支出，韓國瑜下周將召集黨團協商處理今年度中央政府總預算案，「讓我們看見曙光，期盼立法院與行政院共同努力」。卓榮泰提到，無論國際情勢如何，都必須持續讓國家向前邁進，尤其行政、立法兩院就像「人類的雙腳」，不會只有一腳踏出，只要立法院做出福國利民的決定，行政院必定亦步亦趨跟隨往相同方向邁進，也懇請立法院儘速審議並寬列今年度中央政府總預算。