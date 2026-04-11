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▲麻辣拌麵品牌「大師兄銷魂麵舖」推出全新概念店「銷魂麵舖PLUS」，主打288元起享有炸物、甜點吃到飽。（圖／翻攝大師兄銷魂麵舖臉書www.facebook.com/masterspicynoodle01/）

農心辛拉麵 推出aespa聯名款泡麵

▲韓國食品龍頭「農心辛拉麵」宣布參與2026 Vogue風格野餐日，於今(11)在日台北美堤河濱公園登場，現場有話題新品、限定優惠、aespa聯名款泡麵。（圖／農心辛拉麵提供）

超人氣麻辣拌麵品牌「大師兄銷魂麵舖」推出全新概念店「銷魂麵舖PLUS」，並插旗新莊宏匯廣場，即日起也進駐台中漢神洲際百貨，主打288元起就能享用銷魂麻辣拌麵、牛肉麵等人氣餐點，還加碼升級「甜點飲料自助吧吃到飽」，炸物、甜湯通通無限供應。另還有壽星買一送一、免費送乾拌麵等優惠。麻辣拌麵品牌「大師兄銷魂麵舖」主打銷魂麵、麻辣牛肉片、鴨血、牛筋牛肉麵等餐點，菜單以銷魂麻辣拌麵為主，包括麻辣牛肉麵、清燉牛肉湯等主餐，價位落於288元～368元，受到民眾歡迎。此次又開設升級版店型「銷魂麵舖PLUS」，共有兩分店，包含「新莊宏匯廣場」與「漢神洲際百貨」，將有免費甜品飲料自助吧。而「銷魂麵舖PLUS」兩分店打造全新升級版自助吧，只要點選最低288元起的餐點，就能享有多款炸物、甜點與飲料無限暢飲，還有湯品免費續碗。其中的炸物區提供甜不辣、薯條及豆包等，同樣無限量取用吃到飽。「大師兄銷魂麵舖」也有新優惠，還加碼再送１包乾拌麵帶回家（口味依現場為主）。活動時間： 即日起－ 4月12日（日）活動內容：每日前 30 名到店消費任一套餐，大師兄直接送你 「單包乾拌麵」1包（價值70元，口味隨機贈送，單筆限贈一次）󠀠󠀠活動時間： 即日起－4月16日（四）活動內容： 消費任一套餐，只要+20元銅板價，立即加購 「招牌老油條」 一份韓國食品龍頭「農心辛拉麵」首度跨界進軍潮流時尚圈！宣布參與2026 Vogue風格野餐日，於今(11)在日台北美堤河濱公園登場。現場有話題新品、限定優惠、aespa聯名款泡麵，更精心設計了aespa專屬朝聖拍照區，並祭出全台最低的驚喜破盤價、限定新品試吃與360度環景攝影等體驗活動。本次最大亮點之一，莫過於辛拉麵與韓國女團aespa合作推出聯名款泡麵，首度跨界進軍全台指標性時尚活動「VOGUE風格野餐日」，活動日熱銷話題新品「辣白醬風味」與「經典辛拉麵」同步登場試吃。現場更特別規劃「aespa×辛拉麵」主題拍照區。