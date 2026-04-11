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第一條是傳統媒體路徑： CCTV、鳳凰衛視等透過有線電視與MOD長期落地台灣，更值得注意的是「新聞引用」現象。部分台灣媒體習慣直接轉引陸媒報導，訊息在換了一件在地外衣之後，來源屬性便悄然消失。 第二條是娛樂內容路徑： 陸劇、選秀節目、音樂MV的大規模流通，構成了最具穿透力的軟性傳播。娛樂的獨特性在於它以情感為介面，讓閱聽人在放鬆的狀態下，不知不覺吸納了特定的歷史敘事與價值框架。 第三條是短影音平台路徑： TikTok、小紅書、B站三個平台，各自以不同的內容屬性深度嵌入台灣不同族群的日常生活。尤其是演算法驅動的內容推送，使用者難以感知自己正在接受一套有系統的資訊餵食，這才是平台傳播最值得警覺之處。 第四條是資本滲透路徑： 透過股權投資、廣告委託、節目合製等方式，中資得以間接影響台灣媒體的編輯取向。這條路徑最為隱蔽，卻結構性影響最為深遠。當廣告主的立場成為不可觸碰的禁區，自我審查往往在任何外部壓力到來之前就已靜靜完成。 第五條是再傳播路徑： 一則訊息從中國大陸誕生，輾轉在台灣各社群群組被轉傳，再被截圖包裝後重新上架，最後以「網友熱議」之名回流主流媒體。在這個循環中，訊息的原始屬性不斷被洗白，同溫層效應則確保它每一次都只觸及最容易接受的受眾。 第六條是認知框架路徑： 這是最難量化卻最核心的一條。當閱聽人長期浸泡在特定內容的語境中，他對某些議題的預設立場、情感反應，乃至身份認同的邊界，都可能在不知不覺間發生位移。這種框架效果的長期累積，是認知影響最深層的作用機制。 第七條是語言與梗文化路徑： 「躺平」、「內卷」、「yyds」這類詞彙以迷因形式快速擴散至台灣青年族群。語言從來不是中性的載體，當一個人開始使用某個語言共同體的迷因詞彙，他也在一定程度上接受了這套語言背後的論述邏輯。話語權的挪移，往往就從這裡開始。 第八條是技術架構路徑： VPN使台灣用戶得以主動接觸中國大陸平台，OTT管制與平台下架則構成另一種傳播篩選機制。技術本身不是中性的，它決定了哪些聲音被放大、哪些被消音，是整個傳播生態的底層結構。 第九條是網紅社群路徑： 擁有大量台灣粉絲的網路創作者，一旦開始頻繁與中國大陸品牌合作或傳遞特定立場，他所帶動的不只是消費行為，更是一種對大陸社會的「情感正常化」。社群網絡的擴散邏輯，讓這種影響力以指數級速度蔓延。

這算不算「認知作戰」？這個問題本身就是一個陷阱。

這9條路徑同時交織著「結構性影響」與「策略性操作」2個層次，兩者在現實中高度重疊，難以截然切割。

「強調認知作戰者」，正在為媒體管制政策鋪墊正當性；「淡化傳播影響者」，則在為特定商業利益保留操作空間。兩造皆非全錯，卻都是選擇性的真實。

國民黨主席鄭麗文昨（10）日會見中國國家主席習近平，2人在公開談話中均強調「中華民族」，也都提到「九二共識」、「反對台獨」，外界則高度熱議所謂的「和平框架」究竟是兩岸和平還是統戰操作？對此，銘傳大學廣電系主任杜聖聰表示，藍綠雙方對這場會面的反應幾乎是一如預期，藍營強調和平，綠營強調民主自由、不能接受統戰分化，而從傳播的途徑來看，民眾不應將鄭習會一刀兩半切分為「是或不是認知作戰」，但也不可輕易淡化傳播策略的影響，真正判別的方法是發現資訊從哪條途徑而來？多少框架是被預先建構的？多少情感來自閱聽者自身？杜聖聰今發文分析表示，面對這場矚目的政治會面，藍綠兩營的反應幾乎是預期中的劇本：國民黨將鄭習會定性為「2026和平之旅」，強調在九二共識基礎上向世界證明兩岸並非終須一戰，並批評民進黨不思正面看待有助降低風險的兩岸互動；民進黨則提出「四個必須」，要求中國必須尊重台灣人民對自由民主的堅持，並警告鄭麗文切勿陷入統戰分化陷阱，犧牲主權與國安利益。杜聖聰說，雙方都有各自堅持和道理，卻都只說了一半。而那個被兩邊共同略過的核心問題是：無論鄭習會的政治意義如何詮釋，中國大陸的內容與訊息早已透過多重路徑，持續、深度、全面地滲入台灣社會的日常生活之中。鄭習會不是起點，更不是終點，它只是讓這些路徑變得更加顯眼的一個「時間節點」。此刻，比爭論鄭習會是「和平契機」還是「統戰操作」，更重要的是要靜下來搞清楚：中國大陸的內容究竟透過哪些路徑進入台灣？不弄清楚這個問題，所有關於「兩岸交流」或「認知作戰」的討論，不過是在迷霧中揮劍。杜聖聰再指，如果從傳播研究的角度，不妨思辨以下9條可供觀察的路徑：杜聖聰提到，釐清這9條路徑之後，再回到那個老問題：若將9條路徑一律貼上認知作戰的標籤，等於預設了一個統一指揮的傳播主體；然而若因此全盤否認其中存在刻意的傳播佈局，則是對大量有據可查的媒體滲透案例視而不見。更精準的理解是：鄭習會之後，藍綠兩造對兩岸傳播議題的論述只會更加激烈。杜聖聰認為，真正的問題意識應該是：「你眼前的這則內容，是透過哪條路徑到達你這裡的？」、「這條路徑的設計邏輯是什麼？」、「你的情感反應有多少是自己建構的，又有多少是被框架預先設定好的？」，而在一張巨大的傳播網絡中，你必須先知道自己站在哪個節點，才能判斷訊號從哪裡來、往哪裡去？政治人物的會面可以成為頭條，但真正左右台灣社會認知的，從來不只是人民大會堂裡的那場握手，而是每天在你手機螢幕上靜靜流動的那9條途徑。