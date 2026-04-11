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國民黨主席鄭麗文，4月10日在中國北京的人民大會堂與中國中央總書記習近平會面。時隔約10年兩黨領袖再度會面，並沒有久違地熱情迎接，而是16秒左右的握手後，雙方行禮如儀地進行會談，各自重述己見。會談中的鄭麗文聲音高亢、中氣十足，有點讓人聯想到小時候的演講比賽，大家都要字正腔圓、略加手舞足蹈。除了一系列吹捧習近平讓中國脫離貧困、弘揚中華文化外，也強調台灣人「祖先來自唐山」以及有共同「反對外敵入侵」的歷史。不過外敵指的是誰？就耐人尋味。無可諱言，鄭麗文這幾天試圖建立「兩岸過去共同反日/反帝」的標籤，不過鄭麗文之後還想訪美、習近平5月還要跟川普會面，直接講美國是兩岸關係的絆腳石，對當前的中美關係也不好意思，因此日本就順理成章成為吸收砲火的角色。而事實上，鄭麗文一系列行程中，都有在對齊共產黨「反日」史觀的一面。尋找「歷史稻草人」日本在2025年11月高市早苗上任以後，頻頻被中國塑造為「新帝國主義」崛起的對象，從「台灣有事」適用日本「存立危急事態」，到中方一系列官民管道杯葛，甚至日本自衛官翻牆進入中國大使館後，也被中方認為是帝國侵略之心再起。日方則一直保持低調，不願在此刻跟中方再度擦槍走火。而這樣的「反日」背景，也逐漸融到國民黨的論述中，當鄭麗文造訪中山陵時，一句「甲午戰爭大刀砍劈」，讓台灣淪為日本帝國主義殖民地等，更是讓她悲從中來。談話中多次提及日本，或多或少都看得出日本變成鄭麗文口中的「隱形反派」，並被歸類成分化「中華民族」的千古罪人。鄭麗文雖然談日本帝國主義，但其中也有移花接木之處。包括孫文其實是跟日本有著千絲萬縷關係的人物，不僅在東京成立同盟會外，還受到不少日本革命家資助，當年還多次來台灣旅遊接受招待等，文獻中也沒有提及孫文對於甲午戰爭割讓的心痛等，反而讚揚台灣跟香港一樣，是促進東亞發展、連結中國革命的戰略重要地。被修剪的孫文對日情誼只不過鄭麗文頻頻提日本，用意當然也是想在跟習近平見面前儘量示好，後來也是如願「解鎖」與習近平見面的機會。鄭麗文在致詞中提到「反對外敵入侵的共同經歷」，以及她在南京提到的「甲午大刀砍劈」，實際上也是在建構類似「中華民族悲情共同體」。中國與日本的關係，在中國改革開放以來，每當國內發生矛盾的時候，與日本的關係就會成為中國情緒的提款機，日本外交界對此也是見怪不怪。只不過，近來中日關係大幅下滑，中國也在委內瑞拉、伊朗等問題上使不上太多力後，也將腦筋動到分化台日關係與印太戰略上。因此，鄭習會的舉辦，自然也是要牽制美日的印太戰略，其中鄭麗文一句台海「不是外力介入的棋盤」，也是想將台灣海峽內海化、並降級為一國家務事。民進黨政權跟高市政權在亞太跟島鏈上的防衛武裝，自然是想打仗的「挑釁行為」。就現今局勢來說，只要把日本塑造成「歷史的加害者」，國共兩黨就能以「守護兩岸家園」的姿態，把台海和平的責任推給日美的「介入」，而不是北京這十幾年的軍事擴張。日本政界對此自然是冷靜觀察，畢竟台日目前關係仍好，但如果時間久了，論述會木已成舟，就會認為此舉在試圖切斷台日間的「情感紐帶」。擔心這樣的論述會讓現今台灣的「抗中」、「厭中」情緒，被轉換成對日本歷史問題「翻舊帳」，進而瓦解台日友好的民間信任基礎。未來「移轉戰爭責任」這樣的「敘事翻轉」，也是共產黨的厲害之處，就如同將武漢肺炎疫情栽贓他國一樣，鄭習會也是試圖向世界傳達：「兩岸中國人明明可以坐下來談和平，是因為日本跟著美國在台海軍演、強化先島群島部署，才導致局勢緊張」。未來日本在推動「自由開放的印太」戰略時，大概也會被國共貼上「將台海推向戰爭」的汙名。因此，對於國共兩黨來說，談和平是一回事，但把賴清德政府跟日本高市政權塑造成是想挑動歷史事態、打亂台海和平的始作俑者，才是論壇中的重要論述一部分。把其塑造成「麻煩製造者」，未來也能轉移戰爭責任。「挑動事態、打亂和平」，正是國共現在最希望貼在賴清德政府與高市政權身上的標籤。日本最後被國共歸類為百年來兩岸歷史的「原罪者」，就是要合理化現在兩岸聯手的正當性。照他們的論述邏輯，兩岸關係是日本侵略硬生生拆散的結果，不然當初國共早就可以好好合作治國，間接也淡化了共產黨在敵後發展、扯國民黨後腿並消極抗日的過去論述。先是踩緊九二共識，再來就是總預算跟軍購上卡住執政黨，最後就是對齊中國共產黨的利益史觀。包括慎選出席的記者、媒體、還有確認國民黨的發言等，對外一系列脈絡都不能出錯，等到落入設定好的歷史論述架構中，一切自然水到渠成。這也是日本在這次的國共會談中，被利用到最後一刻的隱武者角色。這種敘事的高明之處在於，它避開了與美國直接的硬碰硬，轉而攻擊美國在亞洲最重要、也最具備歷史爭議的盟友——日本。透過將高市政權的防衛自主化，與百年前的帝國侵略強行掛鉤，國共不僅是在談和平，更是在進行一場「道德奪權」，試圖讓國際社會相信：若台海爆發戰爭，責任不在北京的擴張，而在東京的「復辟」。●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com