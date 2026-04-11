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▲近期有位上海癱瘓少女誤買鄧紫棋台北大巨蛋演唱會門票，家長出面哭訴根本沒法去，且該筆花費已影響家計，目前平台已退費。圖為示意圖。（圖／翻攝自微博）

一名居住在上海的16歲癱瘓少女欣欣，日前因操作平板電腦時不慎誤購鄧紫棋台北大巨蛋演唱會門票，家長出面哭訴，票價2015元人民幣（約9347元台幣），已是一個月的家用。但因平台規定售出不退，一度遭到拒絕退票。所幸在輿論關注下，票務平台「摩天輪」最終決定破例全額退款，並承諾未來將協助少女就近圓夢。根據《新民晚報》報導，16歲的欣欣四年前因車禍導致肢體一級與精神二級殘疾，日常起居全靠父親照顧。為了排解長期臥床的寂寞，家人為她準備平板電腦與外界連結。3月30日晚間，欣欣在瀏覽頁面時，不慎點進購票平台「摩天輪」，並誤觸購買了一張4月9日鄧紫棋台北站、價值2015元人民幣（約9347元台幣）的門票。由於該筆訂單屬於中國港澳台地區的「非實名制」購票，依據現行票務規則「一經售出，不支持退換」，欣欣父親歐陽先生起初申請退票時屢屢碰壁。這筆開銷對於仰賴低保救助的金困家庭而言，是足以影響生計的重擔。事件在中國媒體刊登後引發強烈迴響，摩天輪售票平台隨即解釋因跨區門票原本不支持退換，但考慮到欣欣身患重度殘疾、家庭經濟極其困難，在核實相關證明資料後，平台主動承擔所有損失，10日下午將票款全額退還。除了全額退款，票務平台也主動提出補償，承諾將在條件允許的前提下，為欣欣父女提供後續門票支持，協助少女在其居住地附近的巡演場次，以就近實現願望。