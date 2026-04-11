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▲ 「童心飛揚－Fun電嘉年華」，讓今天參與的孩子們在周末充滿歡樂、童趣延續上周兒童節的好心情，讓快樂加時延長。（圖／高雄市議員張博洋辦公室提供）

▲ 台鋼雄鷹棒球隊的地表最強吉祥物、超高人氣的TAKAO平常只能在球場的應援活動中見到，這次特別安排這位國際巨星走出球場，來到鼎泰廣場公園向高雄市的大朋友小朋友打招呼。（圖／高雄市議員張博洋辦公室提供）

高雄市議員張博洋今（11）日在三民區的鼎泰廣場公園舉辦舉辦「童心飛揚－Fun電嘉年華」，讓參與的孩子們在周末充滿歡樂、童趣延續上周兒童節的好心情，讓快樂加時延長。張博洋也強調，未來在議會中也會持續為高雄市的兒少、教育議題來發聲，讓國家未來的主人翁能夠在一個的健全、健康的環境中成長。今天的活動由張博洋與高雄市城市協會及鼎泰里長張吉雄里共同舉辦。內容多元，吸引了大批親子家庭前來參加，現場有二手市集、美食餐車，也有豐富有趣的娛樂節目：氣球魔術秀、動漫歌曲熱唱，還有最受小朋友歡迎的氣墊城堡可以跑跑跳跳大放電。也與社團法人愛狗人協會合作，進行生命教育公益宣講，關懷社會與生命教育的議題，讓小朋友們從小就學會關愛他人、尊重不同的生命。張博洋表示，這次活動的最大亮點，是邀請到台鋼雄鷹棒球隊的地表最強吉祥物驚喜現身，在職棒聯盟中快速竄起，擁有大票粉絲、超高人氣的TAKAO平常只能在球場的應援活動中見到，這次特別安排這位國際巨星走出球場，來到鼎泰廣場公園向高雄市的大朋友小朋友打招呼，希望藉此機會持續深化球隊與高雄在地的連結，讓現場的民眾跟著TAKAO一起「童心飛揚」！​張博洋也說，此次除了兒童專屬的活動外，還有創意二手市集，讓小朋友能夠培養惜物愛物的觀念，每一個攤位都是一個寶窟，每個人都可以在這裡享受尋寶的樂趣，現場許多可愛的小小老闆都很賣力地在銷售自己的產品！另外，也與致力於關懷弱勢族群，從街友、獨居老人到弱勢兒少，以溫暖行動為理念的無家者關懷老幼扶持協會，以及推廣長照教育、長期關懷高齡社會的高雄市富涵照顧關懷協會合作，要讓參與活動的小朋友更能尊重不同的族群、對社會弱勢保有更多的溫暖與關懷。張博洋認為，持續舉辦兒童節活動不僅是為了提供孩子們放鬆娛樂的場域，更重要的是透過這些有趣但同時具有社會教育意義的活動，讓孩童從小學會關愛他人，感受到社會的溫暖與正能量。