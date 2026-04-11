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國民黨前發言人蕭敬嚴投入新北市議員初選，卻因過去大罷免期間訕笑自家陣營的種種言論，遭同黨立委徐巧芯、葉元之等人怒嗆不支持。不過，藍營雖傳出要將蕭敬嚴停權，蕭敬嚴近日卻仍在跑選舉，甚至過幾天即將參加初選民調。對此，政論粉專《政客爽》今（11）日痛批，《政客爽》打從一開始就對蕭敬嚴開砲猛烈，他今再發文指出，蕭敬嚴2天後就可以順利進行新北議員初選民調，他完全沒有被懲罰哦，他大概後台很硬，跟台積電一樣尾大不掉。前陣子有傳一個新聞，說他被停權1年，但因為沒有定案，所以之前都不太相信，結果真的讓蕭敬嚴拖過這段時間，順利可以參選新北議員。《政客爽》怒批，也就是說，這一陣子痛罵蕭敬嚴的國民黨立委跟支持者就跟北七一樣！如果他能順利參選，很大機率會代表國民黨選議員，因為所謂議員初選沒有排綠民調，《政客爽》表示，要列舉蕭敬嚴上綠台講的話都是有憑有據有影片，放在任何一個政黨都是會被開除的等級，當蕭敬嚴代表國民黨選議員的那天，就是火燒連環船的開始，這篇文就當預告文。