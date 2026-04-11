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台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑的生涯引退賽，於今（11）日在台北小巨蛋盛大登場。作為與林志傑並肩作戰多年的教練，臺北富邦勇士總教練許晉哲在賽前採訪中感性發聲，他強調這場指標性賽事的勝負將由他一肩扛起。許晉哲也透露唯一的要求就是希望林志傑能「跑起來」，將最好的一面呈現給滿場萬名球迷。面對具有高度指標意義的引退賽，許晉哲坦言早已與林志傑溝通多次。儘管林志傑本人始終強調「贏球第一優先」，但許總更心繫那些為了見證歷史而買票進場的球迷。「我告訴他，勝負我會一肩扛，我希望他在這兩場賽事中有最好的表現，」許晉哲透露，為了應對連兩天「背靠背」的高強度比賽，他在近期訓練中特別加強了體能要求，「志傑花的時間比別人更長，如果別人練 4 小時，他絕對超過 5 小時。我一直告訴他：『跑起來吧！』因為現場觀眾想看到的，就是那個在場上全力以赴的志傑。」談到林志傑在台灣籃壇的地位，許晉哲給予了極高評價，認為其影響力可謂「前無古人」。他提到，今早連客隊教練「光哥」李逸驊走進場館，看到全場鋪滿致敬球衣的盛況都深感震撼。許晉哲指出，林志傑能有今日的地位，靠的是長期累積的基礎與極致的自律：「從SBL、中華隊到CBA，他累積了深厚的球迷基礎，更重要的是他完全沒有負面消息。他的自律讓他在球員與球迷心中都是最好的榜樣，這也是為什麼球團願意以最高規格，在小巨蛋為他準備這場退休賽。」許晉哲與林志傑師徒配合的次數多到數不清，腦中閃過無數經典畫面。他特別提到2013年亞錦賽在菲律賓擊敗中國隊時，林志傑邊線發球助攻田壘完成空中接力後「振臂怒吼」的瞬間；以及回到台灣加入富邦勇士達成三連霸期間，林志傑在場上以身作則的態度，都早已深深烙印在自己的腦海中。被問到是否會像球迷一樣準備簽名球留念，許總笑說：「我隨時都簽得到，但這兩天最重要的是感受那個氛圍。」平時情感豐富的他，也坦言可能會被現場情緒感染，「如果到時候情緒一來，我也會受到志傑的感染。」