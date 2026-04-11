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▲FEniX成員夏浦洋因十字韌帶斷裂，吃了很多苦頭，目前正努力復健，希望趕快恢復正常。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲FEniX成員夏浦洋（左3）、和男團VERA一起擔任保養品品牌一日店長，這也是VERA學文（右1）剛退伍首亮相。（圖／記者嚴俊強攝影）

韓系保養品牌Ongredients溫麗慈快閃店今（11）日在台北中山區盛大開幕，邀請FEniX成員夏浦洋與VERA擔任一日店長。除了大談男團保養經，夏浦洋更首度詳述膝蓋傷勢的最新復健進度，坦言目前雖然彎曲角度已達130度，但要完全打直還差關鍵的「5度」，目前正透過狂騎腳踏車強化，誓言要在FEniX入伍團員MAX、曹家齊、李承隆約在7月退伍前，能重返舞台。身為FEniX隊長的夏浦洋，膝蓋傷勢一直備受粉絲關心。他表示，雖然目前膝蓋的彎曲角度已可以達到130度左右，但距離站立完全打直的角度，「還差最後一點點，大概差5度。」為了跨越最後的5度障礙，夏浦洋表示，最近正加強騎腳踏車的復健訓練，藉由肌肉收縮與伸直的運動，在不增加重量負擔的情況下找回關節靈活性。他表示：「持之以恆，希望可以在其他團員回來之前，我可以重回舞台跳舞。」除了自己的復健，夏浦洋也十分關心正在軍中服役的FEniX弟兄。他笑說，只要弟兄們放假，他就會抓緊時間拉他們回來練舞，「不然現在已經過一個月、兩個月，他們一定會忘記怎麼跳。」FEniX入伍團員包括MAX、曹家齊、李承隆，他們在3月入伍，服役為期4個月的常備兵役軍事訓練，推算時間，約會在7月退伍。剛退伍回歸的VERA成員學文，今日迎來退伍後首場公開活動。他大談有趣的軍旅生活，笑稱當兵是不虛此行的經歷，甚至培養出奇特興趣：「我超愛幫大家洗碗。每天中午的成就感來源就是刷了幾個飯鍋和餐盤。」學文表示，為了怕大家忘記他，他在退伍前廣發個人小卡給士官長與同梯，沒想到被同梯笑虧：「等你紅了要把小卡拿去賣。」此外，VERA預告將在5月底推出籌備已久的新單曲，挑戰從未嘗試過的曲風。FEniX近期也有釋出新單曲MV的規劃。