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▲「2026新北市鐵道馬拉松接力賽」旅跑訓練營於本週末（4月11日至12日）登場，跑者可為4月19日正式賽事做準備，此為去年活動照。（圖／新北市政府提供）

「2026新北市鐵道馬拉松接力賽」系列活動旅跑訓練營於本週末（4月11日至12日）登場，活動吸引逾百名跑友熱情報名參加，在專業教練團帶領下，讓跑友提前熟悉賽道特色與挑戰，為4月19日將正式起跑的賽事提前暖身。新北市觀光局提到，活動也推出參賽者專屬80元消費券，可於即日起至4月26日官方公告的雙溪與貢寮合作店家消費。活動首日4月11日將以「女神之路×雙腳跑過經典」揭開序幕。在鐵道馬賽事當天，此路段原屬於「女神棒」專屬，訓練營這天特別開放讓所有參賽者都能一同馳騁在福隆至舊草嶺隧道的經典路段。跑友穿越限時開放的隧道，在海風與紅磚歷史氛圍中奔馳，這天，不只是女神，各路男神女神們都能親身體驗這條經典賽段，增加備戰實感的同時也能深度體驗在地人文特色。第二日4月12日規劃「秘境訓練賽道」，將會帶領跑友深入東北角平時鮮少人知的隱藏路段。這條秘境賽道包含了極具考驗的沙地地形，與戶外環境條件，模擬賽事情境。教練團將在現場指導跑者調整配速，並講解沙地跑步技巧。沙地跑起來腳感與一般路面差異極大，跑友們揮汗訓練，極具挑戰性。4月11、12日新北市觀光局提到，除了旅跑訓練，活動也同步推出參賽者專屬80元消費券，使用期間自即日起至4月26日。跑友們在訓練完畢後即可前往官方公告的雙溪與貢寮合作店家消費，無論品嚐經典鐵道便當或消暑石花凍，皆帶動在地店家消費人潮。