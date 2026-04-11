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台灣籃球傳奇「野獸」林志傑於今（11）日起在台北小巨蛋舉行生涯引退賽。除了滿場萬名球迷進場致意，臺北富邦勇士的「韓籍三本柱」南珉貞、李雅英與李晧貞也特別分享她們眼中的「野獸」，並透露為了這場極具意義的告別賽，她們在場邊應援的心情也比往常更加緊張與感性。今日台北小巨蛋迎來林志傑的引退賽，南珉貞在賽前受訪時透露，她今天早上特別透過Instagram聯繫了林志傑，「因為我們有互相關注，所以我傳了訊息跟他說這兩天引退賽要加油，結果他回覆了我一個笑臉的表情符號。」南珉貞感性表示，之前看到林志傑在引退記者會上流淚的畫面，讓她也被感動到，更聯想到自己去年決定放下韓國工作、全心投入台灣活動的心路歷程，「那種心情我非常有共鳴，所以內心有些激昂。希望林志傑這兩天能竭盡全力，展現出最後最好的一面，我們也會在旁邊用力為他應援。」李雅英則坦言，今天比起平常更緊張地在準備表演與應援，「即便已經這麼專心準備了，但一想到這是最後一場比賽，心頭就會湧上一種哽咽的感覺，甚至會覺得有點難以集中精神工作。」在李雅英心目中林志傑就是傳奇人物，她形容：「他是富邦勇士隊的心臟。因為他擁有資歷、能力，擁有一切條件，很難想像他不在球隊裡的樣子，到現在都還不敢相信。」李雅英也補充，以前在場邊看到志傑在比賽中那種游刃有餘的表情，會讓應援的她感到放鬆、自在，想到之後看不到他在場上奮戰，感到非常可惜。她也提到，自己剛從韓國來時雖然對台灣選手不熟悉，但現場粉絲對林志傑發出的巨大歡呼聲，讓她深切感受到球迷對這位傳奇的不捨。最後，李晧貞也表示，自從加入球隊以來，身邊的人不斷告訴她林志傑是一位多麼傳奇的選手，因此每次見到他都覺得既敬畏又熟悉。李晧貞特別提到，雖然林志傑去年曾遭遇嚴重傷勢，但今年她回到台灣，看到的卻是看起來完全沒有受過傷、依然充滿鬥志的志傑，「他那種堅持努力、不懈奮鬥的精神，讓我個人感到非常地尊敬跟敬佩。」