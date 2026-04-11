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▲民眾黨在三重向日葵廣場舉辦新北誓師大會。（圖／記者邱曾其，2026.04.11）

民眾黨新北市長參選人黃國昌今（11）日在新北三重舉辦投入新北市長選戰後首場戶外造勢活動。民眾黨創黨主席柯文哲稱讚黃國昌沒有加入民進黨，與綠營一起吃香喝辣，堅持改革的信念，並肯定黃國昌在民眾黨的最困難的時候，他選擇的不是計算，不是逃避，而是承擔，呼籲票投黃國昌，並暗酸賴清德總統，缺水、缺工、缺電，唯一不缺的就是缺德。黃國昌今日下午在三重向日葵廣場舉辦新北誓師大會，包括民眾黨新北市議員參選人林子宇、陳彥廷、、陳怡君、陳語倢、吳亞倫等出席，網紅「館長」陳之漢也到處助講。柯文哲的妻子陳佩琪，北市議員陳宥丞、張志豪等人也到場。柯文哲說，前幾天黃國昌的參選廣告已經公布，他們一直要把黃國昌身上的那一些惡意的標籤把它撕掉，不管是抹黑、抹紅，還有惡質的造謠， 為什麼要堅定的支持黃國昌參選新北市長？ 因為台灣需要新政治，過去30年就是藍綠兩黨吵鬧。 雖然也有政黨的輪替，但是問題都沒解決，低薪、高房價、缺水、缺工、缺電，唯一不缺的就是缺德。柯文哲說，台灣不能再等了，新北市不能再等，需要一個政治的新選擇，在他眼中，黃國昌就是一個堅持理想往前衝的人，黃國昌從政以來，始終都站在有權利者的對立面，他今天如果去參加民進黨。 跟那些民進黨的權貴混在一起，保證吃香喝辣，可是他也選擇走在一條孤獨、寂寞，甚至辛苦的第三勢力道路，為了司法改革為了他的理想，即使傷痕累累還是堅定的向前衝，在政治圈裡面有很多的利益交換。 黃國昌就顯得格格不入。柯文哲表示，因為黃國昌這種個性，才會揭發私菸案、慶富案、科學城案、綠電案，im.B詐騙案，一件又一件的弊案，黃國昌不肯妥協的態度，如果知道私菸案幕後的故事就知道，當時民進黨、時代力量很多人勸他，可是就是因為他這種不肯妥協的態度，當然也給他樹立了很多敵人，你只要看今天綠媒每天用力的打他就知道。 因為黃國昌讓那些人很難賺錢了，所以把它當作最大的敵人。柯文哲說，黃國昌勇於承擔，在他被羈押時，民眾黨被抄家滅族時，黃國昌選擇在前線承擔砲火，黃國昌在民眾黨的最困難的時候。 他選擇的不是計算，不是逃避，而是承擔，這就是他今天可以作為領導人最重要的原因。柯文哲分析黃國昌來當新北市長優點指出，第一，一定不會亂花錢，會遵守財政紀律；黃是一個做實事的人，不會花拳繡腿，所以行政效率一定會提高；第三，居住正義對黃來講不會是口號，一定會一步一腳印認真去做。柯文哲表示，台灣的政治環境相當惡劣，「今天如果我們不站起來，恐怕明天會站不起來」，新北是台灣的縮影，新北可以改變，台灣就能改變，「讓我們一起努力，把新北市交給黃國昌，把台灣拿回我們自己的手中」。