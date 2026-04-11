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中華職棒中信兄弟昨（10）日以2：4不敵樂天桃猿，吞下近期的5連敗，前役首局桃猿右外野手成晉的一次守備引發熱議，當時成晉處理江坤宇的右外野界外飛球時，疑似在球落地後又拾起，裁判也宣判出局，後續有球迷釋出右外野視角，引發不少討論，兄弟總教練平野惠一表示，當下沒提出挑戰，除了視角被擋住外，選手跟教練團也沒有示意；對於成晉的反應，平野認為，「場上每個人都是拚盡全力在打球。至於球有沒有落地，那是裁判的工作。」前役開局兄弟第2棒江坤宇敲出右外野界外飛球，桃猿右外野手成晉跑了一大段距離，最後用側身滑接的方式完成接殺，不過後續有球迷在社群上分享右外野視角，成晉疑似未成功接殺，而是在球落地後才拾起放入手套。轉播單位DAZN取得球迷授權後，在第6局將轉播死角的畫面與球迷授權畫面對比，引起熱烈討論。兄弟總教練平野惠一賽前受訪時表示，當下沒有選擇挑戰，是因為休息室被擋住，因此看不到右外野界外的角度，「阿坤（江坤宇）、教練團野都沒有示意（球有落地），所以就沒有提出挑戰。」平野好奇實際結果是如何，聽到有球迷分享右外野視角，「不過那個時候裁判判的是出局。也就是說，現在證據只有球迷拍的畫面，中職官方轉播的畫面是沒有。」平野直言，就算當時提出挑戰了，可能也沒有畫面可以改判，只會引起更多爭議和不滿。網路上有部分球迷認為成晉沒有運動家精神，刻意隱滿裁判，對此平野認為，選手並不是要故意做出此動作，「場上每個人都是拚盡全力在打球。至於球有沒有落地，那是裁判的工作，現在也有電視輔助判決系統，就是用來幫助判定的。」