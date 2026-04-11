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向太：沒存800萬別買車 昔只買二手車原因曝光

▲向太（如圖）認為車只是代步工具，勸大家不要追求豪車。（圖／翻攝微博）

向太分享金錢觀 現金買房效益更高

香港富商向華強與他的妻子陳嵐（向太）在香港靠著影視產業賺了不少，外傳身家高達500億港幣（約2000億台幣）。向太經常在社群上分享金錢觀，近日談到關於年輕人買車的想法，表示「（存夠）200萬（約810萬台幣）之前，都不要買車」，透露自己以前年輕時只開二手車，她說：「車只是代步工具，我只願意花現金的1/10去買車。」向太近日拍影片分享買車觀念，看到現在很多年輕人開著法拉利、藍寶堅尼等名車，就覺得自己很了不起。但她認為完全不是這麼回事，語重心長說：「車只是代步工具，不要追求豪車，沒有200萬之前都不准買車，只能坐地鐵上下班。」她分析原因說，汽車只要一落地就會貶值，透露自己的第一輛車是在28歲時買的二手車，「能買二手（車）我就買二手，因為真的划算」，且只願意花手上1/10的現金買車。向太建議年輕人先多賺錢，手上留著現金買房效益更高，她至今也在香港尖沙嘴置產約10、20戶，躍升「房產大戶」，直呼錢真的是攢出來的，不能亂花。不過，對於向太的理論有些網友並不認同，反駁說：「車子是代步工具沒錯，但拿200萬當門檻，完全不接地氣啊」、「有錢人脫離普通人太遠了」、「這樣應該大部分年輕人都不能買車了」、「買車還是要買的，買車比較容易找到對象」，話題引發網友熱議。